Пьер Макгуайр: Макдэвид не так хорошо представляет, что такое игра в обороне по сравнению с Мэттьюзом

Эксперт телеканала NBC Пьер Макгуайр высказался об игре капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и сравнил его с форвардом «Торонто» Остоном Мэттьюзом.

«Поймите меня правильно, Коннор – феномен, – приводит слова Макгуайра официальный сайт НХЛ. – Уникально в нем то, что никто кроме него на такой скорости не способен делать то, что делает он. У него самые быстрые руки и ноги в НХЛ на данный момент.

Но мне кажется, что он не так хорошо представляет себе, что такое игра в обороне по сравнению с Остоном Мэттьюзом. Я не думаю, что он может стать хорошим игроком в меньшинстве. Я говорю это не в упрек ему. Я просто хочу сказать, что Остон устроен иначе».

Напомним, 20-летний Макдэвид лидирует в нынешнем сезоне в списке лучших бомбардиров НХЛ, набрав 56 (16+40) очков в 49 матчах.

19-летний Мэттьюз в своем дебютном сезоне идет на четвертом месте по голам – 22 шайбы в 45 матчах.