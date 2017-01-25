Пьер Макгуайр: Макдэвид не так хорошо представляет, что такое игра в обороне по сравнению с Мэттьюзом
Эксперт телеканала NBC Пьер Макгуайр высказался об игре капитана «Эдмонтона» Коннора
Макдэвида и сравнил его с форвардом «Торонто» Остоном Мэттьюзом.
«Поймите меня правильно, Коннор – феномен, – приводит слова Макгуайра официальный сайт НХЛ. – Уникально в нем то, что никто кроме него на такой скорости не способен делать то, что делает он. У него самые быстрые руки и ноги в НХЛ на данный момент.
Но мне кажется, что он не так хорошо представляет себе, что такое игра в обороне по сравнению с Остоном Мэттьюзом. Я не думаю, что он может стать хорошим игроком в меньшинстве. Я говорю это не в упрек ему. Я просто хочу сказать, что Остон устроен иначе».
Напомним, 20-летний Макдэвид лидирует в нынешнем сезоне в списке лучших бомбардиров НХЛ, набрав 56 (16+40) очков в 49 матчах.
19-летний Мэттьюз в своем дебютном сезоне идет на четвертом месте по голам – 22 шайбы в 45 матчах.