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В Самаре построят уникальный ледовый спортивный комплекс

Денис Быстров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главгосэскпертиза России сообщила о завершении экспертизы проекта возведения универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в Самаре.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Новый спортивный комплекс построят в Кировском районе Самары, на территории бывшего радиотехнического центра. На площадке с искусственным льдом, демонстрационных и тренировочных аренах объекта будут проходить национальные и международные соревнования по хоккею, керлингу и фигурному катанию. В комплексе разместят помещения для тренировок не только тех, кто занимается зимними видами спорта, но и боксеров, баскетболистов, волейболистов, гимнасток и команды по мини-футболу.

Новый спортивный объект будет разделен на семь зон. В состав игровой зоны входят мультифункциональная хоккейная площадка, соответствующая требованиям Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ), основная и тренировочная арены для керлинга и главная Ледовая арена. Там же будут обустроены хореографический, тренажерный и универсальный залы.

Зрительские трибуны находятся во второй зоне: для посетителей хоккейных матчей предусмотрено 10 тысяч мест, при этом первые ряды нижнего яруса будут сборно-разборными, что позволит увеличить площадку для проведения других мероприятий. Трибуны в зале для керлинга рассчитаны на 500 мест. В третьей и четвертой зонах будут располагаться помещения для зрителей, вип-сектор и сектор гостевого обслуживания. В остальных зонах разместятся пресс-центр и блок телерадиовещания, административные и инженерно-технологические помещения.

Помимо зрелищных спортивных соревнований в комплексе будут проводиться выставки и культурно-развлекательные мероприятия. В зимнее время на кровле стилобата главного здания будет обустраиваться открытая тренировочно-игровая площадка: все гости комплекса смогут покататься на коньках и принять участие в спортивных состязаниях. Общая площадь строений и сооружений универсального комплекса составит 74 702,60 кв.м., площадь главного здания - 65 519,00 кв.м. Финансирование строительства будет вестись из средств бюджета Самарской области.

Как заявил Александр Красавин, начальник Управления промышленной, ядерной, радиационной, пожарной безопасности и ГОЧС Главгосэкспертизы России, отличительной особенностью проекта стало то, что «объемно-планировочные, конструктивные, инженерно-технические решения, а также мероприятия, направленные на противопожарную защиту спортивного комплекса, принимались в соответствии с требованиями специальных технических условий, согласованных Минстроем России».

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