В Самаре построят уникальный ледовый спортивный комплекс
Главгосэскпертиза России сообщила о завершении экспертизы проекта возведения универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в Самаре.
Изучив представленные материалы,
эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная
документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным
требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий,
выполненных для ее подготовки.
Новый спортивный комплекс
построят в Кировском районе Самары, на территории бывшего радиотехнического
центра. На площадке с искусственным льдом, демонстрационных и тренировочных
аренах объекта будут проходить национальные и международные соревнования по
хоккею, керлингу и фигурному катанию. В комплексе разместят помещения для тренировок
не только тех, кто занимается зимними видами спорта, но и боксеров,
баскетболистов, волейболистов, гимнасток и команды по мини-футболу.
Новый спортивный объект
будет разделен на семь зон. В состав игровой зоны входят мультифункциональная
хоккейная площадка, соответствующая требованиям Международной федерации хоккея
на льду (ИИХФ), основная и тренировочная арены для керлинга и главная Ледовая
арена. Там же будут обустроены хореографический, тренажерный и универсальный залы.
Зрительские трибуны
находятся во второй зоне: для посетителей хоккейных матчей предусмотрено 10
тысяч мест, при этом первые ряды нижнего яруса будут сборно-разборными, что
позволит увеличить площадку для проведения других мероприятий. Трибуны в зале
для керлинга рассчитаны на 500 мест. В третьей и четвертой зонах будут
располагаться помещения для зрителей, вип-сектор и сектор гостевого
обслуживания. В остальных зонах разместятся пресс-центр и блок
телерадиовещания, административные и инженерно-технологические помещения.
Помимо зрелищных спортивных
соревнований в комплексе будут проводиться выставки и культурно-развлекательные
мероприятия. В зимнее время на кровле стилобата главного здания будет обустраиваться
открытая тренировочно-игровая площадка: все гости комплекса смогут покататься
на коньках и принять участие в спортивных состязаниях. Общая площадь строений и
сооружений универсального комплекса составит 74 702,60 кв.м., площадь главного
здания - 65 519,00 кв.м. Финансирование строительства будет вестись из средств
бюджета Самарской области.
Как заявил Александр
Красавин, начальник Управления промышленной, ядерной, радиационной, пожарной
безопасности и ГОЧС Главгосэкспертизы России, отличительной особенностью проекта
стало то, что «объемно-планировочные, конструктивные, инженерно-технические решения,
а также мероприятия, направленные на противопожарную защиту спортивного
комплекса, принимались в соответствии с требованиями специальных технических
условий, согласованных Минстроем России».