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МОК лишил Лебедеву двух серебряных медалей Олимпиады-2008

Источник:  ТАССКомментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву после перепроверки допинг-проб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

В пробе 40-летней спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

Напомним, Лебедева принимала участие в четырех Олимпийских играх, и с трех из них возвращалась с наградами (золото ОИ-2004 в Афинах в прыжках в длину, серебро Игр-2000 в Сиднее и бронза Игр-2004 в тройном прыжке, две серебряные медали ОИ-2008 в Пекине в тройном прыжке и прыжке в длину).




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