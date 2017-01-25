МОК лишил Лебедеву двух серебряных медалей Олимпиады-2008

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву после перепроверки допинг-проб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

В пробе 40-летней спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

Напомним, Лебедева принимала участие в четырех Олимпийских играх, и с трех из них возвращалась с наградами (золото ОИ-2004 в Афинах в прыжках в длину, серебро Игр-2000 в Сиднее и бронза Игр-2004 в тройном прыжке, две серебряные медали ОИ-2008 в Пекине в тройном прыжке и прыжке в длину).







