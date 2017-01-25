Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Фигурное катание  Короткая программа
Хоккей  Торпедо- : -ЦСКА
Баскетбол  Химки- : -Ратиофарм
Биатлон  Индивидуальная гонка
Хоккей  Спартак- : -СКА
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Нижний Новгород
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Президент «Самары»: Запуск строительства дворца станет большим подспорьем в заявке в Лигу ВТБ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Клуб баскетбольной суперлиги «Самара» рассчитывает, что строительство нового дворца поможет клубу войти в состав Единой лиги ВТБ. Об этом сообщил президент «Самары» Камо Погосян.

«По моей информации, дворец собираются строить не на десять тысяч, а на пять, а в варианте для баскетбола площадка сможет вмещать до семи тысяч зрителей. Этого будет более чем достаточно для матчей уровня Единой лиги ВТБ и еврокубков. Конечно, запуск строительства станет для нас большим подспорьем в плане заявки в Лигу ВТБ», – приводит «Р-Спорт» слова Погосяна.

Отметим, что универсальный спорткомплекс будет построен в Кировском районе города и станет домашней ареной для баскетбольной «Самары», волейбольной «Новы» и хоккейного ЦСК ВВС.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Самара» может сменить «Красный Октябрь» в Единой лиге ВТББК «Самара» может быть принят в Единую лигу ВТБ вместо исключенного из состава участников турнира волгоградского «Красного Октября», сообщают «Известия».Дмитрий Головин: Рад, что появилась возможность играть в родном городе за «Самару»Защитник «Самары» Дмитрий Головин поделился впечатлениями от перехода в самарский клуб.Сергей Базаревич: У Сахалина бюджет, у Перми рекорд посещаемости, у Самары... долгГлавный тренер сборной России Сергей Базаревич высказал заинтересованность в расширении российской географии в Единой Лиге ВТБ, заявку на участие в которой в новом сезоне, напомним, подали три клуба - чемпион Суперлиги ПСК «Сахалин», обладатель Кубка страны «Парма» и «Самара».«Зрители требуют игры на высшем уровне». Кто и как возрождает баскетбол в Перми«Зрители требуют игры на высшем уровне». Кто и как возрождает баскетбол в ПермиНовичком Единой лиги ВТБ может стать пермская «Парма». Об истории и задачах клуба Sovsport.ru рассказал его гендиректор Александр Башминов.Сергей Панов поддержал потенциальных новичков Единой лиги ВТБ«Баскетбольные клубы из Сахалина, Перми и Самары, подавшие заявки на участие в новом сезоне Единой лиги ВТБ, по праву получили свой шанс и достойны играть в элитном чемпионате», – считает председатель правления «Нижнего Новгорода», министр спорта Нижегородской области Сергей Панов.«На Сахалин дорого лететь? Это предрассудки»«На Сахалин дорого лететь? Это предрассудки»Победитель Суперлиги «Сахалин» подал заявку на участие в Единой лиге ВТБ. О перспективах рассказал главный тренер клуба Эдуард Сандлер.
Главные новости
Легкая атлетика
Валентин Балахничев: Есть тысяча свидетельств, что допинг является уже пандемией, а не эпидемией российского спорта
Легкая атлетика
Лебедева лишена двух медалей ОИ-2008
Легкая атлетика
Болт лишен золота ОИ-2008 в эстафете из-за положительного допинг-теста партнера по команде
Биатлон
Старых выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Слепцова – вторая
Футбол
Раноккиа отказался переходить в «Зенит»
Баскетбол
В Москве с наркотиками задержан бывший баскетболист сборной России Милосердов
Футбол
Дмитрий Ананко: Каррера достраивает домик, который начали делать мы
Биатлон
Александр Логинов: После первого промаха старался делать свою работу, ошибка меня не расстроила
Футбол
«Краснодар» обыграл «Пахтакор» в товарищеском матче
Футбол
«Барселона» предлагает Месси 40 млн евро в год
все новости
Самара
Самаракалендарьстатистика