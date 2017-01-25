Президент «Самары»: Запуск строительства дворца станет большим подспорьем в заявке в Лигу ВТБ

Клуб баскетбольной суперлиги «Самара» рассчитывает, что строительство нового дворца поможет клубу войти в состав Единой лиги ВТБ. Об этом сообщил президент «Самары» Камо Погосян.

«По моей информации, дворец собираются строить не на десять тысяч, а на пять, а в варианте для баскетбола площадка сможет вмещать до семи тысяч зрителей. Этого будет более чем достаточно для матчей уровня Единой лиги ВТБ и еврокубков. Конечно, запуск строительства станет для нас большим подспорьем в плане заявки в Лигу ВТБ», – приводит «Р-Спорт» слова Погосяна.

Отметим, что универсальный спорткомплекс будет построен в Кировском районе города и станет домашней ареной для баскетбольной «Самары», волейбольной «Новы» и хоккейного ЦСК ВВС.