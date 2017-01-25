Президент «Самары»: Запуск строительства дворца станет большим подспорьем в заявке в Лигу ВТБ
Клуб баскетбольной
суперлиги «Самара» рассчитывает, что строительство нового дворца поможет клубу
войти в состав Единой лиги ВТБ. Об этом сообщил президент «Самары» Камо
Погосян.
«По моей информации, дворец собираются строить не на десять тысяч, а на пять, а в варианте для баскетбола площадка сможет вмещать до семи тысяч зрителей. Этого будет более чем достаточно для матчей уровня Единой лиги ВТБ и еврокубков. Конечно, запуск строительства станет для нас большим подспорьем в плане заявки в Лигу ВТБ», – приводит «Р-Спорт» слова Погосяна.
Отметим, что универсальный спорткомплекс будет построен в Кировском районе города и станет домашней ареной для баскетбольной «Самары», волейбольной «Новы» и хоккейного ЦСК ВВС.
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