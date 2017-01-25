Александр Кержаков написал автобиографию

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков объявил о написании автобиографии.

- Друзья, я наконец-то готов объявить о завершении работы над своей автобиографией, написание которой долгое время хранилось в секрете. Почему я решил написать автобиографию? Прежде всего для вас - своих болельщиков, для тех, кто неравнодушен к моей судьбе на поле. Я впервые пишу о том, как все было на самом деле. Как пришел в спорт, о личной жизни, о победах, о поражениях. Но главная идея – рассказ о достижении мечты. Надеюсь, что моя книга поможет кому-то в трудный период не опустить руки и двигаться вперед.

Признаюсь, я с волнением жду ее выхода. Надеюсь, что история моей жизни будет вам интересна. Ведь я рассказал о себе настолько честно, насколько это только было возможно, - написал Кержаков в своем инстаграме.

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Напомним, Кержаков является воспитанником «Зенита» и выступал за клуб с 2001 по 2006 год. Затем перешел в испанскую «Севилью», с 2008 по 2009 год был игроком московского «Динамо» и с 2010-го вновь выступает за петербуржцев. Весеннюю часть сезона-2015/16 форвард был арендован швейцарским «Цюрихом».

Нападающий провел девять матчей в чемпионате России-2016/17, забил один гол и отдал две голевые передачи. На групповом этапе Лиге Европы в трех матчах отметился голом и результативным пасом.

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), «Зенита» (161) и сборной России (30).

Гол Кержакова в ворота «Маккаби» признан болельщиками «Зенита» лучшим в первой части сезона