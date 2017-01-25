Валентин Балахничев: Есть тысяча свидетельств, что допинг является уже пандемией, а не эпидемией российского спорта

Валентин Балахничев: Я написал более 70 аналитических записок о борьбе с допингом и денег Диаку не передавал

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) опубликовал на своей странице в соцсети заявление, в котором опровергает обвинения в свой адрес, выдвинутые журналистами ARD.