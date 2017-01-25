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Валентин Балахничев: Есть тысяча свидетельств, что допинг является уже пандемией, а не эпидемией российского спорта

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета лишить российскую  легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпиады-2008 в Пекине.

«Не думаю, что наши зарубежные коллеги знают, что такое Татьянин день, но совпадение с нашими праздниками, в том числе церковными, наводит на мысль, что кто-то не в моде. Совесть этих людей заставляет их делать такие подарки. Мне очень печально, что это произошло с Татьяной, давно ее знаю. В последнее время стали распространяться слухи, и я насторожился. Думаю, не сможете дозвониться Татьяне, потому что ей трудно ответить на вопросы. Свою жизнь она посвятила спорту. Настораживает, что все идет (от МОК) только о нас. Тысяча свидетельств, что допинг является пандемией уже, а не эпидемией российского спорта», - цитирует Балахничева «Р-Спорт».


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