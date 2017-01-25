Валентин Балахничев: Есть тысяча свидетельств, что допинг является уже пандемией, а не эпидемией российского спорта
Бывший
президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев
прокомментировал решение Международного олимпийского комитета лишить российскую
легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух
серебряных медалей Олимпиады-2008 в Пекине.
«Не
думаю, что наши зарубежные коллеги знают, что такое Татьянин день, но совпадение
с нашими праздниками, в том числе церковными, наводит на мысль, что кто-то не в
моде. Совесть этих людей заставляет их делать такие подарки. Мне очень
печально, что это произошло с Татьяной, давно ее знаю. В последнее время стали
распространяться слухи, и я насторожился. Думаю, не сможете дозвониться
Татьяне, потому что ей трудно ответить на вопросы. Свою жизнь она посвятила
спорту. Настораживает, что все идет (от МОК) только о нас. Тысяча свидетельств,
что допинг является пандемией уже, а не эпидемией российского спорта», - цитирует Балахничева «Р-Спорт».