Фабрегас может уехать в Серию А

Клубы из чемпионата Италии продолжают проявлять интерес к полузащитнику «Челси» Сеску Фабрегасу.

Как сообщает издание Fichajes, на игрока лондонской команды претендуют «Интер», «Милан», а также «Ювентус». Отмечается, что наставник «синих» Антонио Конте не торопиться отпускать своего футболиста, однако, руководство «Челси» готово продать его за 25 млн фунтов.

В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник провел 17 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.

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