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Медведева вышла в лидеры на ЧЕ после короткой программы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на чемпионате Европы в Остраве.

На втором месте расположилась другая спортсменка из РФ – Анна Погорилая, а на третью строчку заняла представительница Италии Каролина Костнер.

Отметим, что Мария Сотскова получила на 0,23 балла меньше, чем именитая соперница.

Чемпионат Европы
Женщины
После короткой программы

1. Евгения Медведева (Россия) – 78,92
2. Анна Погорилая (Россия) – 74,39
3. Каролина Костнер (Италия) – 72,40
4. Мария Сотскова (Россия) – 72,17

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