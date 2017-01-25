Медведева вышла в лидеры на ЧЕ после короткой программы
Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на чемпионате Европы в Остраве.
На втором месте расположилась другая спортсменка из РФ – Анна Погорилая, а на третью строчку заняла представительница Италии Каролина Костнер.
Отметим, что Мария Сотскова получила на 0,23 балла меньше, чем именитая соперница.
Чемпионат Европы
Женщины
После короткой программы
1. Евгения Медведева (Россия) – 78,92
2. Анна Погорилая (Россия) – 74,39
3. Каролина Костнер (Италия) – 72,40
4. Мария Сотскова (Россия) – 72,17
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