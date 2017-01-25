Молдавский защитник Карп близок к переходу в «Уфу»
Молдавский защитник Кэтэлин Карп близок к подписанию контракта с «Уфой», сообщает Moldfootball.com.
Футболист уже прошел медосмотр, и для заключения соглашения осталось выполнить некоторые формальности. Срок контракта составит 3,5 года.
Последним клубом Карпа был румынский «Вииторул». До этого он играл в составе румынских «Стяуа» и ЧФР «Клуж», а также в дубле и юношеских командах киевского «Динамо».
Карп провел 11 матчей за сборную Молдавии забил один мяч.
«Зенит» подпишет Ивановича? Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически