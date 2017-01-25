Молдавский защитник Карп близок к переходу в «Уфу»

читайте также

«Зенит» подпишет Ивановича? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

«Амкар» крупно уступил «Ботошани» в товарищеском матче «Амкар» на сборе в Турции провел товарищеский матч с румынским клубом «Ботошани» и уступил со счетом 0:3.

«Анжи»: Беленов с разрешения руководства станет игроком «Уфы» Как сообщает официальный сайт «Анжи», российский голкипер Александр Беленов переходит в «Уфу».

Фабрегас может уехать в Серию А Клубы из чемпионата Италии продолжают проявлять интерес к полузащитнику «Челси» Сеску Фабрегасу.

Александр Кержаков написал автобиографию Нападающий «Зенита» Александр Кержаков объявил о написании автобиографии.

«Ростов» сыграет с «Ягеллонией» В расписании контрольных игр «Ростова» на сборе в Турции произошло изменение.

«Челси» и «Ливерпуль» претендуют на голкипера «Бернли» Голкипер «Бернли» Том Хитон может покинуть команду. Об этом сообщает издание Тhe Sun.

Раноккиа отказался переходить в «Зенит» Защитник «Интера» Андреа Раноккиа отказался переходить в «Зенит», сообщает ItasportPress.

«Анжи»: Яковлев вернется в клуб с понижением зарплаты Как сообщает ТАСС со ссылкой на клубную пресс-службу «Анжи», полузащитник Павел Яковлев решил вернуться в стан махачкалинского клуба.

Дмитрий Ананко: Каррера достраивает домик, который начали делать мы Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Ананко оценил вклад главного тренера команды Массимо Карреры в успех команды.

В случае ухода Куртуа, «Челси» попробует приобрести Джо Харта Голкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может вернуться в чемпионат Англии.

«Краснодар» обыграл «Пахтакор» в товарищеском матче «Краснодар» на сборе в ОАЭ провел товарищескую встречу с узбекским «Пахтакором» и добился победы со счетом 2:0.

Габриэль Торже: Заберу с собой в бухарестское «Динамо» Грозава Полузащитник «Терека» Габриэль Торже рассказал о своих планах на будущее, отметив, что планирует вместе со своим одноклубником Георге Грозавым перейти в бухарестское «Динамо».

Робер Пирес: Санчес пока не знает, будет ли продлевать контракт с «Арсеналом» Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Робер Пирес поведал о разговоре с нападающим «пушкарей» Алексисом Санчесом.

«Барселона» предлагает Месси 40 млн евро в год «Барселона» продолжает вести переговоры с форвардом Лионелем Месси о новом контракте.

Альберт Риера: Если останусь в «Томи» – Торрес сразу узнает Испанский полузащитник, который находится на сборе с «Томью», дал интервью «Советскому спорту».

Луис Адриано: Вернуться в сборную Бразилии – мечта Нападающий «Спартака» Луис Адриано - о возможности вернуться в сборную Бразилии.

Луис Адриано: Алекс сказал, что в «Спартаке» любят бразильцев Нападающий «Спартака» Луис Адриано рассказал, что посоветовал ему экс-полузащитник клуба Алекс.

Альберт Риера: «Томь» попробует решить проблему с заявкой. Я хочу играть, а деньги – не проблема 34-летний полузащитник прокомментировал возможность выступлений за «Томь».