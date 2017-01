«Уотфорд» объявил о подписании контракта с форвардом «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины» Мауро Сарате вернулся в Премьер-Лигу.

Как сообщает пресс-служба «Уотфорда», игрок перешел в английскую команду и подписал с контракт на 2,5 года. О других подробностях сделки не сообщается.

OFFICIAL: Mauro Zárate has joined #watfordfc from @acffiorentina in a two-and-a-half-year deal.



