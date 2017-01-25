«Уотфорд» объявил о подписании контракта с форвардом «Фиорентины»
Нападающий «Фиорентины» Мауро Сарате вернулся в Премьер-Лигу.
Как сообщает пресс-служба «Уотфорда», игрок перешел в английскую команду и подписал с контракт на 2,5 года. О других подробностях сделки не сообщается.
OFFICIAL: Mauro Zárate has joined #watfordfc from @acffiorentina in a two-and-a-half-year deal.— Watford FC (@WatfordFC) 25 января 2017 г.
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В нынешнем сезоне 29-летний игрок провел во всех турнирах 9 матчей, забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.
Отметим, что ранее аргентинец выступал за «Вест Хэм».
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