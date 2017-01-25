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Полузащитник Калигиури перешел из «Вольфсбурга» в «Шальке»

Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

«Шальке» обьявил о переходе из «Вольфсбурга» полузащитника Даниеля Калигиури.

Контракт с 28-летним хавбеком рассчитан до июня 2020 года.

В «Вольфбсург» Калигиури перешел летом 2013 года из «Фрайбурга». В составе «волков» он в 2015 году выиграл Кубок Германии.

В чемпионате Германии игрок провел 190 матчей и забил 23 мяча. На его счету также 8 игр в Лиге чемпионов (1 гол) и 11 - в Лиге Европы (1 гол). В мае 2015 года Калигиури, у которого помимо немецкого еще и итальянское гражданство, был вызван в сборную Италии, но в окончательную заявку не попал.   

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