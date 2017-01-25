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Жозе Моуринью: Фергюсон поддерживал меня даже когда я работал в Италии и Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об отношениях с Алексом Фергюсоном, который работал с «красными дьяволами» 27 лет.

«Он всегда меня поддерживал, за исключением того времени, когда мы боролись за трофеи. Фергюсон оказывал мне помощь даже когда я был в Италии и Испании. У нас прекрасные отношения. Алекс посылал мне сообщения, а это многое значит в определенные моменты. 

Он очень уважительно относится ко мне, и не хочет часто навещать команду. Но я считаю, что Фергюсон должен быть свободен в этом вопросе, поскольку я сказал ему, что он всегда может зайти в раздевалку. Пару раз он ездил с нами на автобусе. 

Конечно, все знают, что «Юнайтед» – его жизнь. Очень ценю то, что Алекс мне говорил, но это останется между нами. Очевидно, он является важным человеком этого клуба», – сказал португалец, слова которого приводит Goal.

Напомним, «МЮ» под руководством Фергюсона выиграли чемпионат (13 раз), Кубок (5), Суперкубок Англии (10), а также Кубок футбольной лиги (4). Стоит отметить, что на международной арене «Манчестер Юнайтед» становился при Фергюсоне победителем Лиги чемпионов (2), Суперкубка УЕФА (1991), Межконтинентального кубка (1999), а также клубного чемпионата мира (2008) и Кубка обладателей кубков (1991).

Алекс Фюргюсон 11 раз признавался лучшим тренером АПЛ по итогам сезона, лучшим тренером на клубном уровне по версии УЕФА (2 раза). А в 2002 году специалист был введен в Зал славы английского футбола.

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