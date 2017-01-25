Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка
Хоккей  Спартак0 : 0СКА
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Нижний Новгород
Хоккей  Торпедо0 : 1ЦСКА
Баскетбол  Химки3 : 4Ратиофарм
Фигурное катание  Короткая программа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Врач сборной России: Готов ответить на все вопросы ВАДА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ярослав Смакотнин, врач сборной России по волейболу на Играх-2012, отвергает все обвинения наших игроков в применении допинга.

Напомним, что накануне один из лучших игроков мира начала века бразилец Жиба в программе Esporte Espetacular на местном ТВ заявил, что собирается оспаривать правомерность победы сборной России на Играх в Лондоне. Якобы, есть подозрения, что российские игроки использовали допинг. Ведущий передачи даже назвал точное число – семь человек.

- Я общался с Жибой, - говорит Смакотнин. - Он утверждает, что ничего такого он не говорил. Это было бы недостойно великого и заслуженного человека выдвигать такие обвинения без всякой доказательно базы, потому что он даже теоретически не мог иметь представления о том, принимает кто-то допинг или нет. Поймите меня правильно, я не защищаю его. Конечно, он сейчас возглавляет комиссию игроков Международной федерации волейбола и эта должность его к чему-то обязывает. Но никаких очков на подобном пиаре он не заработает, и он сам это прекрасно понимает. Скорее всего, фразы вырваны из контекста.

- Есть его письменные и видео доказательства, которые сложно двояко интерпретировать. Он едет в штаб-квартиру FIVB, чтобы оспорить результаты Игр-2012 из-за проблем с допингом у россиян.
- Тогда я готов ответить на любые вопросы ВАДА и FIVB.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Врач сборной России: Игроки допинг не принимали, но голову на отсечение не дамВрач сборной России: Игроки допинг не принимали, но голову на отсечение не дамЯрослав Смакотнин, врач сборной России по волейболу на Играх-2012, отвергает все обвинения в применении допинга.Жиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правдыЖиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правдыИзвестный в прошлом игрок Жиба, возглавляющий комиссию спортсменов Международной федерации волейбола, заявил, что его высказывания бразильским СМИ о желании оспорить результат Олимпийских игр 2012 года в Лондоне были неправильно интерпретированы.Павел Колобков: Заявление Жибы недостойно выдающего спортсменаМинистр спорта России Павел Колобков прокомментировал заявление бывшего волейболиста сборной Бразилии Жибы, который обвинил семь игроков сборной России в употреблении допинга на Олимпийских играх в Лондоне.Тарас Хтей: В 2012-м WADA неоднократно нас проверяло. Жиба занимается пиаром своего кулинарного шоуДоигровщик сборной России Тарас Хтей в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о словах бразильского волейболиста Жибы про употребление допинга российскими игроками на лондонской Олимпиаде.Геннадий Шипулин: Слова Жибы – выдумка и ерундаВице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин высказался о заявлении бывшего игрока сборной Бразилии Жибы, который обвинил семь российских волейболистов в употреблении допинга на Олимпийских играх в Лондоне.«Он видит Лондон в страшных снах». Реакция россиян на обвинения Жибы в допинге«Он видит Лондон в страшных снах». Реакция россиян на обвинения Жибы в допингеБразильский волейболист Жиба усомнился в честности победы сборной России на Олимпиаде в Лондоне.Игорь Казиков: Все допинг-пробы российских волейболистов с ОИ-2012 были чистыеЗаместитель руководителя российской делегации на Играх-2012 Игорь Казиков заявил, что все допинг-пробы российских волейболистов на Олимпийских играх 2012 года дали отрицательный результат.Владимир Алекно: Жибе нужно вспомнить о своей дисквалификации за марихуануБывший главный тренер сборной России Владимир Алекно прокомментировал слова бразильца Жибы по по воду допинга в российской команде на Олимпийских играх в Лондоне.Сергей Тетюхин: Удивлен словами Жибы, он адекватный уважаемый человекОлимпийский чемпион 2012 года по волейболу Сергей Тетюхин удивлен словам бразильца Жибы, который обвинил сборную России в применении допинга на Играх-2012.Жиба призвал лишить сборную России по волейболу золота ОИ 2012 годаБразильский волейболист Жиба обвинил российских спортсменов в употреблении допинга и призвал лишить их золота Олимпийских игра 2012 года.День в истории. Сергею Гранкину – 32 года!21 января свое 32-летие отмечает волейболист, связующий московского «Динамо» и сборной России Сергей Гранкин. Сергей Гранкин – олимпийский чемпион-2012.Шляпников и Кузюткин рекомендованы на посты главных тренеров сборных РоссииСергей Шляпников и Владимир Кузюткин рекомендованы на должности главных тренеров мужской и женской сборных России. Такое решение принял тренерский совет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).После Алекно и Маричева. Кто возглавит сборные?После Алекно и Маричева. Кто возглавит сборные?В январе Всероссийская федерация волейбола должна назвать имена новых главных тренеров мужской и женской сборных России.Станислав Шевченко: Алекно сборную не предлагалиСтанислав Шевченко: Алекно сборную не предлагалиГлава ВФВ – о возможных кандидатах на пост наставников волейбольных сборных РоссииСергей Шляпников: Не считаю, что минувшее четырехлетие в российском волейболе было провальнымКуратор молодежных программ Всероссийской федерации волейбола Сергей Шляпников не считает, что минувший четырехлетний цикл был провальным для мужской сборной России по волейболу.Главные тренеры мужской и женской сборных России будут назначены в январеГенеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что главные тренеры мужской и женской сборных России по волейболу будут назначены в январе.День в истории. Владимиру Алекно – 50 лет!4 декабря свое 50-летие отмечает известный российский тренер, олимпийский чемпион-2012 Владимир Алекно.День в истории. Вадиму Хамутцких – 47 лет!26-го ноября свой 47-й день рождения отмечает прославленный российский волейболист, а ныне тренер Вадим Хамутцких.ВФВ определился с кандидатами на пост главных тренеров сборныхПрезидент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил, что тренерскому совету будут представлены по два кандидата на посты главных тренеров мужской и женской сборных.День в истории. Вячеславу Зайцеву - 64!День в истории. Вячеславу Зайцеву - 64!Сегодня исполняется 64 года выдающемуся советскому волейболисту, олимпийскому чемпиону Вячеславу Зайцеву.
Главные новости
Футбол
Цубер продлил контракт с «Хоффенхаймом» (фото)
Футбол
«Амкар» крупно уступил «Ботошани» в товарищеском матче

Футбол
«Анжи»: Беленов с разрешения руководства станет игроком «Уфы»
Футбол
Виталий Мутко: Критических отставаний в подготовке к ЧМ-2018 нет
Волейбол
Врач сборной России: Готов ответить на все вопросы ВАДА
Футбол
Жозе Моуринью: Фергюсон поддерживал меня даже когда я работал в Италии и Испании
Фигурное катание
Евгения Медведева: Не зажала уши перед выступлением, потому что не успела
Футбол
Молдавский защитник Карп близок к переходу в «Уфу»
Фигурное катание
Медведева вышла в лидеры на ЧЕ после короткой программы
Легкая атлетика
Валентин Балахничев: Есть тысяча свидетельств, что допинг является уже пандемией, а не эпидемией российского спорта
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Жиба
Жибавсе новости