Врач сборной России: Готов ответить на все вопросы ВАДА

Ярослав Смакотнин, врач сборной России по волейболу на Играх-2012, отвергает все обвинения наших игроков в применении допинга.



Напомним, что накануне один из лучших игроков мира начала века бразилец Жиба в программе Esporte Espetacular на местном ТВ заявил, что собирается оспаривать правомерность победы сборной России на Играх в Лондоне. Якобы, есть подозрения, что российские игроки использовали допинг. Ведущий передачи даже назвал точное число – семь человек.



- Я общался с Жибой, - говорит Смакотнин. - Он утверждает, что ничего такого он не говорил. Это было бы недостойно великого и заслуженного человека выдвигать такие обвинения без всякой доказательно базы, потому что он даже теоретически не мог иметь представления о том, принимает кто-то допинг или нет. Поймите меня правильно, я не защищаю его. Конечно, он сейчас возглавляет комиссию игроков Международной федерации волейбола и эта должность его к чему-то обязывает. Но никаких очков на подобном пиаре он не заработает, и он сам это прекрасно понимает. Скорее всего, фразы вырваны из контекста.



- Есть его письменные и видео доказательства, которые сложно двояко интерпретировать. Он едет в штаб-квартиру FIVB, чтобы оспорить результаты Игр-2012 из-за проблем с допингом у россиян.

- Тогда я готов ответить на любые вопросы ВАДА и FIVB.