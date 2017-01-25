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Моуринью сообщил, что Байи и Рохо пропустят матч с «Халл Сити»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о готовности некоторых игроков к ответной игре с «Халл Сити» в рамках полуфинала Кубка английской Лиги, а также оценил уровень профессионализма нового наставника «тигров» Марку Силвы.

«У Рохо есть некоторые проблемы со здоровьем. Что касается Байи, то он поздно вернулся из расположения сборной. Он не готов к завтрашней игре, но самое главное – Эрик возвращается в команду. С этим нет никаких проблем. «Юнайтед» намерен показать хороший футбол. 

Меня не удивляет игра «Халл Сити» под руководством нового тренера. Знал, что Марку Силва – отличный специалист. При нем команда улучшит свою игру», – сказал Моуринью.

Напомним, матч между командами состоится завтра (26 января) и стартует в 22.45 мск.

Первая игра завершилась победой «Юнайтед» со счетом 2:0.

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