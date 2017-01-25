«Анжи»: Беленов с разрешения руководства станет игроком «Уфы»

Как сообщает официальный сайт «Анжи», российский голкипер Александр Беленов переходит в «Уфу».

«30-летний голкипер, отыгравший в текущем чемпионате все 17 матчей, с разрешения руководства ФК «Анжи» присоединится к «Уфе», которая с завтрашнего дня начнет учебно-тренировочные сборы на Кипре в период с 26 января по 7 февраля 2017 года», – говорится в сообщении на официальном сайте махачкалинского клуба.

Напомним, Беленов стал игроком «Анжи» летом 2016 года. Отметим, что ранее «Уфу» возглавил российский специалист Сергей Семак, который до этого момента входил в тренерский штаб «Зенита».

«Зенит» подпишет Ивановича? Таблица трансферов РФПЛ