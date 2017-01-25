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Анна Погорилая: Как таковой травмы у меня нет, катаюсь в наколеннике для самозащиты

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 россиянка Анна Погорилая, занимающая второе место после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве, заявила, что тренируется в наколенниках для страховки и последствий травмы, полученной на чемпионате России в Челябинске, не испытывает.

Погорилая набрала в короткой программе 74,39 балла, установив личный рекорд. Она на 4,53 балла отстает от чемпионки мира Евгении Медведевой. На чемпионате России фигуристка получила травму колена на тренировке, из-за чего выступала с затейпированной ногой. На чемпионате Европы в Остраве Погорилая проводит официальные тренировки в наколенниках.

«Колено не болит. Как таковой, травмы не было, - рассказала Погорилая журналистам. - То, что затейпировали, то, что я катаюсь в наколеннике - это просто самозащита».

По словам фигуристки, она старается сохранять спокойствие на чемпионате Европы. «Я не обращаю ни на кого внимания, стараюсь быть спокойной, следить за собой», - отметила она.

Отвечая на вопрос о схожести с бронзовой медалисткой Олимпиады в Сочи итальянкой Каролиной Костнер, которая занимает в Остраве промежуточное третье место, Погорилая отметила, что «по элементам, между нами, может быть, и есть разница, но в катании она абсолютная чемпионка».

«Не могу сказать, похож наш стиль или нет, я могу что-то перенять у любого спортсмена, но вообще я не могу копировать других», - подчеркнула россиянка.

Погорилая также отметила, что довольна прокатом короткой программы. «Особо не осторожничала, учитывая, как набрала скорость на риттбергер. Уши перед выступлением не затыкала, потому что английский понимаю не до конца и могу не обращать внимание на объявление оценок. К тому же я в этот момент стояла у бортика и разговаривала с Анной Владимировной (Царевой, тренером - прим.ред.)», - рассказала спортсменка.


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