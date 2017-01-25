Луис Энрике: Ракитич? Мне нечего сказать, я спокоен

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике высказался о лидере сине-гранатовых Лионеле Месси, а также ответил на вопрос о будущем полузащитника Ивана Ракитича, который перестал проходить в основу.

Ранее сообщалось, что хорват повздорил с наставником каталонского клуба, однако, позже футболист лично опроверг эту информацию.

«Вне всяких сомнений, игра Месси со временем изменилась. Мы уже видели, как Лионель выступал в качестве бомбардира. Сейчас происходит нечто иное. Вообще, Месси может сыграть даже в обороне, он способен играть одним касанием. Это уникальный игрок, у которого великолепная техника.

Ракитич? Мне нечего сказать по этому поводу. Я спокоен», – приводит слова Энрике Goal.

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