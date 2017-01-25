«Авангард» уступил «Ладе»
«Лада» дома взяла верх над «Авангардом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Василий Стрельцов, Станислав Бочаров и Виктор Комаров, у гостей - Николай Лемтюгов.
Волжане поднялись на 12-е место в Восточной конференции, сибиряки идут в ней вторыми.
27 января «Лада» примет «Сибирь», а «Авангард» в тот же день сыграет в гостях с «Нефтехимиком».
Матч
Лада - Авангард - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Голы:
Стрельцов В. (Бочаров, Зернов), 11:30 (1:0). Лемтюгов (Соботка), 22:36 (1:1). Бочаров (Стрельцов В., Зернов), 24:49 (2:1). Комаров (Рыбин, Гуркин), 39:36 (3:1).
Место и дата
25 января 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
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