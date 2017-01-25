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«Локомотив» получил новое предложение от «Рубина» по трансферу Миранчука

Источник:  Life.ruКомментарии

Руководство «Рубина» не оставляет попыток приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.

Как сообщает Life.ru, казанский клуб прислал в офис красно-зеленых новое предложение в размере 5 млн евро. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется «Зенит» и «Краснодар».

Напомним, 21-летний Миранчук в нынешнем сезоне принял участие в 18-ти матчах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. По данным Transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 4,5 миллиона евро.

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