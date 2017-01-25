Майкл Каррик: Возможно, люди посмотрят на Руни иначе, когда он уже завершит карьеру

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик прокомментировал достижение своего партнера по клубу Уэйна Руни, который забив гол в матче 22-го тура АПЛ со «Сток Сити» (1:1), стал лучшим бомбардиром в истории «Юнайтед».

«Думаю, это просто часть футбола. За одну неделю игрок может стать посмешищем для журналистов, врагом для болельщиков и лучшим футболистом мира.

В ситуации с Руни нужно смотреть гораздо шире. Посмотрите, чего он достиг за всю свою карьеру. В каждой команде, где играл Уэйн, он творил что-то невероятное. Возможно, люди посмотрят на него иначе, когда он уже завершит карьеру.

Конечно, стать лучшим бомбардиром «Юнайтед» – великое достижение. Непросто выступать в таком клубе столько лет. Думаю, Руни заслужил находиться в числе лучших игроков этой команды», – сказал Каррик в интервью клубной пресс-службе.

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