Адвокат: Временное отстранение лыжников Легкова и Белова оставлено в силе

Виталий Мутко: Ситуация с Легковым еще раз говорит о попытке очернить всю сборную России

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко считает, что ситуация с лыжником Александром Легковым лишний раз доказывает, что глава Независимой комиссии WADA Ричард Макларен просто хотел очернить всю сборную России.