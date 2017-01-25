Адвокат: Временное отстранение лыжников Легкова и Белова оставлено в силе
Христоф Вишеманн, адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, заявил, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе решение о временном отстранении спортсменов из РФ.
«Нам только что сообщили, что комиссия FIS под председательством Патрика Смита оставила в силе временное отстранение, наложенное 22 декабря 2016 года», – приводит слова адвоката RT.
Напомним, в декабре 2016 года FIS отстранила шестерых российских лыжников – Александра Легкова, Евгения Белова, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Максима Вылегжанина и Алексея Петухова – от участия в международных соревнованиях. Причиной такого решения послужил доклад Ричарда Макларена.
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