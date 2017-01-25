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Тимур Журавель: Россия – не футбольная, а культурная страна

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель выразил мнение, что в России больше внимания уделяется культуре, чем футболу.

«В ЦДК (Центральный Дом кино – прим. редакции) на фильме о Златане было два человека, а сейчас на фильме про художника Босха – полный зал. Мы – не футбольная, мы – культурная страна!», – написал Журавель на своей странице в Twitter.

Напомним, речь идет о фильме «Златан: Начало», который посвящен форварду «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Златану Ибрагимовичу.

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