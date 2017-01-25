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Артем Милевский: Надеюсь, в следующем сезоне «Тосно» окажется наравне со «Спартаком» и «Зенитом»

Источник:  «Футбол 1»Комментарии

Нападающий «Тосно» Артем Милевский поделился впечатлениями от сборов с командой.

- Мы работаем с ребятами, обсуждаем, какое у нас положение в турнирной таблице. Знаем, чего мы хотим добиться, как мы хотим это сделать, поэтому мы с каждой тренировкой прибавляем, верим в себя и надеемся оказаться наравне с такими командами, как «Локомотив», «Зенит», «Спартак» в следующем году.

Я давно не проходил сбор. Для меня он особенный. Я очень переживал, как я буду выглядеть, набирать кондиции, но тяжело всем. Это нормально для первого сбора. Мы набегали много километража, было непросто.

- Тот Милевский, которого мы знаем, возвращается?
- Я очень хочу отработать три сбора без травм, не пропустить ни одной тренировки. Для меня это на первом месте. Если я это все сделаю, возможно, вы увидите старого Артема, - приводит слова Милевского «Футбол 1».

Напомним, «Тосно» завершил сбор, который проводил в Турции. Клуб из Ленинградской области сыграл с азербайджанской «Нефтчи» (2:2) и румынским «Политехникой» (3:3), в котором Милевский забил первый гол за тосненцев.

Украинский форвард в сезоне-2016/17 провел за «Тосно» восемь матчей. 

Тосненский клуб занимает второе место в первенстве ФНЛ, имея в активе 49 очков после 24 туров. 

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