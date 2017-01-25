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Московское «Динамо» оказалось сильнее краснодарских одноклубниц в Лиге чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки московского «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов одержали домашнюю победу над одноклубниками из Краснодара.

Встреча между командами завершилась 3:2 (25:11, 21:25, 19:25, 25:11, 15:10).

Лучшим игроком в составе столичного клуба стала Бетания де ла Круз де Пенья, на счету которой 23 очка. 22 балла в активе Натальи Гончаровой, а 20 очков – у Натальи Малых из краснодарской команды.

Лига чемпионов. Женщины
Группа В
Третий тур

Динамо (Москва) – «Динамо» (Краснодар) – 3:2 (25:11, 21:25, 19:25, 25:11, 15:10)

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