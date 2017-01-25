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Соперником Шлеменко на турнире M-1 Challenge 75 будет Пол Брэдли

Источник:  Mix FightКомментарии

Как сообщает Mixfight.ru, определился соперник Александра Шлеменко на поединок, запланированный на 3 марта в рамках турнира M-1 Challenge 75.

Отмечается, что соперником россиянина будет ветеран турниров UFC и Bellator, чемпион Ring of Combat Пол Брэдли из США.

«После сообщения о травме Рамазана Эмеева в M-1 Global была проведена работа по организации реванша Александра Шлеменко с экс-чемпионом Bellator Брэндоном Хэлси, однако американский спортсмен сообщил, что не сможет уложиться в категорию среднего веса с серьезным превышением на несколько килограммов и бой 3 марта невозможен. После этого матчмейкеры M-1 Global провели переговоры с рядом сильнейших средневесов, свободных от контрактных обязательств с крупными промоушенами, и выбор был сделан в пользу наиболее достойного и заслуженного бойца», – отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.

Напомним, 33-летний Брэдли за всю профессиональную карьеру провел 23 боя (7 – нокаутом) и потерпел 8 поражений.

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