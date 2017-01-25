СКА обыграл «Спартак», москвичи потеряли шансы на плей-офф

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Спартак» со счетом 2:1.

Счет на 28-й минуте открыл Вячеслав Лещенко. Через семь минут Вадим Шипачев реализовал большинство, а на 44-й минуте Илья Ковальчук установил окончательный счет.

Для «Спартака» это поражение стало десятым подряд. Последний раз команда одерживала победу 28 декабря в матче с «Сочи» (4:1).

После этой игры армейцы лидируют в Западной конференции, имея в активе 124 очка. Москвичи, потерявшие шансы на плей-офф, с 60 очками расположились на 13-м месте.

Следующий матч СКА проведет 27 января в Нижнем Новгороде против «Торпедо». Встреча начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Спартак» в этот же день встретится с «Северсталью».