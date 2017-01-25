Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» и поднялось на третье место в Западной конференции

Уфимцы потерпели в Москве крупное поражение (2:6), несмотря на эффектную игру их молодого лидера Кирилла Капризова.

Капризов хорош! Но одного его мало. Как динамовцы разгромили «Салават Юлаев»

Капризов хорош! Но одного его мало. Как динамовцы разгромили «Салават Юлаев» Уфимцы потерпели в Москве крупное поражение (2:6), несмотря на эффектную игру их молодого лидера Кирилла Капризова.