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Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» и поднялось на третье место в Западной конференции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московское «Динамо» взяло верх над «Салаватом Юлаевым» (6:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Лукаш Кашпар (дважды), Ансель Галимов, Владимир Брюквин, Мартиньш Карсумс и Артем Федоров, у гостей - Кирилл Капризов и Игорь Григоренко.

Москвичи поднялись на третье место в Западной конференции, уфимцы идут пятыми на Востоке.

27 января «Динамо» примет магнитогорский «Металлург», а «Салават» в тот же день сыграет в гостях с «Локомотивом».

Матч

Динамо - Салават Юлаев - 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)

Голы:

Кашпар (Карсумс, Вишневский), 0:24 (1:0). Галимов (Хиетанен, Цветков), 3:26 (2:0). Капризов (Умарк, Лепистё), 8:08 (2:1). Григоренко (Гончаров, Капризов), 10:18 (2:2). Брюквин (Хиетанен), 19:16 (3:2). Кашпар (Терещенко, Карсумс), 23:17 (4:2). Карсумс 52:33 (5:2). Фёдоров (Цветков), 58:12 (6:2).

Место и дата

25 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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