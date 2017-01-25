Гол Афиногенова принес «Витязю» победу над «Магниткой»
«Витязь» дома обыграл магнитогорский «Металлург» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Никита Выглазов, Роман Горак и Максим Афиногенов, у гостей - Сергей Мозякин и Александр Семин.
Уральский клуб по-прежнему лидирует в Восточной конференции, подмосковная команда идет седьмой на Западе.
27 января «Витязь» примет «Трактор, а «Металлург» в тот же день встретится в гостях с московским «Динамо».
Матч
Витязь - Металлург Мг - 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)
Голы:
Выглазов (Гимаев, Швец-Роговой), 24:25 (1:0). Мозякин (Зарипов, Ли), 27:30 (1:1). Горак (Афиногенов, Макеев), 35:50 (2:1). Сёмин (Осала, Дронов), 37:09 (2:2). Афиногенов (Головков, Лукин), 45:59 (3:2).
Место и дата
25 января 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция
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