Карякин победил Андрейкина в Вейк-ан-Зее

На турнире в Вейк-ан-Зее завершился 10-й тур, недавний претендент на шахматную корону Сергей Карякин белыми обыграл еще одного россиянина Дмитрия Андрейкина.

Третий российский участник Ян Непомнящий черными сыграл вничью с индусом Башкараном Адхибаном. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен черными свел партию вничью с еще одним индийским гроссмейстером Пенталом Харикришной. Лидер, американец Уэcли Со укрепил свое положение, обыграв белыми фигурами поляка Радослава Войташека.

Завтра на турнире выходной. 11-тур пройдет в пятницу, 27 января.

Состав участников: Магнус Карлсен (Норвегия, 2840), Уэcли Со (США, 2808), Сергей Карякин (Россия, 2785), Левон Аронян (Армения, 2780), Аниш Гири (Голландия, 2773), Ян Непомнящий (Россия, 2767), Пентала Харикришна (Индия, 2766), Павел Эльянов (Украина, 2755), Радослав Войташек (Польша, 2750), Дмитрий Андрейкин (Россия, 2736), Вэй И (Китай, 2706), Рихард Раппорт (Венгрия, 2702), Люк ван Вели (Голландия, 2695), Башкаран Адхибан (Индия, 2653).

. Со – Войташек 1-0, Карякин – Андрейкин 1-0, Аронян – Раппорт 1-0, Эльянов – Вэй И, Харикришна – Карлсен, Адхибан – Непомнящий, ван Вели – Гири ничьи.. 1. Со – 7; 2-6. Аронян, Карякин, Вэй И, Эльянов, Карлсен – по 6; 7. Адхибан – 5,5; 8-9. Харикришна, Гири – по 4,5; 10-12. Андрейкин, Непомнящий, Войташек – по 4; 13. Раппорт – 3,5; 14. ван Вели – 2.. Андрейкин – Со, Вэй И – Карякин, Карлсен – Адхибан, Непомнящий – Эльянов, Войташек – Аронян, Гири –Харикришна, Раппорт – ван Вели.