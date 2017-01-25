«Звезда» проиграла «Ладе» в Тольятти
Звенигородская «Звезда»
потерпела поражение от «Лады» (25:33) в матче суперлиги.
Самым результативным игроком матча стала левая крайняя «Лады» Дарья Самохина, забившая десять голов. В составе «Звезды» по шесть точных бросков совершили Наталья Винюкова и Анна Шукалова.
В других матчах дня «Ростов-Дон» уверенно переиграл «АГУ-Адыиф» из Майкопа, а «Динамо-Синара» была сильнее «Уфы-Алисы».
Суперлига
Женщины
«Лада» (Тольятти) – «Звезда»
(Московская область) – 33:25 (15:12)
«Лада»: Уткина (6/21), Цивка (3/13); Горшкова (3), Какмоля (1), Самохина (10), Дмитриева (7), Голец, Санникова (2 мин), Щербак (3), Носикова (3), Малашенко, Барынина (1), Карпачева (1), Снопова (4, 4 мин).
«Звезда»: Тиханова (4/14), Шулега (8/31); Закордонская (1), Винюкова (6, 2 мин), Климанцева (4, 4 мин), Егорова (1, 4 мин), Листопад (2), Одрузова (1), Курбанова (1), Никитина, Алексеева (1), Дудина (1), Амельченко (1, 4 мин), Шукалова (6).
«Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) – «АГУ-Адыиф» (Майкоп) – 33:20 (18:12)
«Динамо-Синара»
(Волгоград) – «Уфа-Алиса» (Уфа) – 38:18 (17:12)
Турнирное положение: 1. «Ростов-Дон» – 24 очка (12 матчей).
2. «Астраханочка» – 24 (14). 3. «Лада» – 22 (12). 4. «Кубань» – 16 (11). 5. «Динамо-Синара»
– 13 (12). 6. «Звезда» – 12 (12)…