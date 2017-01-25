«Химки» обыграли «Ратиофарм» в Еврокубке
«Химки» дома взяли верх над немецким «Ратиофармом» (85:84) в матче четвертого тура группового этапа Еврокубка.
Самым результативным игроком встречи стал защитник российского клуба Алексей Швед, набравший 32 очка.
Подмосковная команда с 7 очками возглавляет квартет F, ее сегодняшний соперник идет четвертым.
В следующем туре «Химки» 1 февраля встретятся в гостях с литовским «Лиеткабелисом», а «Ритиофарм» в тот же день сыграет на выезде с «Баварией».
Матч
Место и дата
25 января 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически