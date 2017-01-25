«Нижний Новгород» потерпел крупное поражение от «Летувоса Ритаса»
«Летувос Ритас» дома разгромил «Нижний Новгород» (99:73) в четвертом туре группового этапа Еврокубка.
Для российской команды это поражение стало вторым за две недели от литовцев.
В квартете G «Нижний Новгород» занимает четвертое место, его сегодняшний соперник идет третьим.
В следующем туре нижегородцы 1 февраля сыграют на выезде с питерским «Зенитом», а «Летувос Ритас»в тот же день встретится в гостях с израильским «Хапоэлем».
Матч
Летувос Ритас - Нижний Новгород - 99:73
Место и дата
25 января 20:00, Сименс Арена, Онлайн-трансляция
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