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«Нижний Новгород» потерпел крупное поражение от «Летувоса Ритаса»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Летувос Ритас» дома разгромил «Нижний Новгород» (99:73) в четвертом туре группового этапа Еврокубка.

Для российской команды это поражение стало вторым за две недели от литовцев.

В квартете G «Нижний Новгород» занимает четвертое место, его сегодняшний соперник идет третьим.

В следующем туре нижегородцы 1 февраля сыграют на выезде с питерским «Зенитом», а «Летувос Ритас»в тот же день встретится в гостях с израильским «Хапоэлем».

Матч

Летувос Ритас - Нижний Новгород - 99:73

Место и дата

25 января 20:00, Сименс Арена, Онлайн-трансляция

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