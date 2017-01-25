Олег Знарок: СКА стал играть не в свою игру. Нюансов много, но называть их нет смысла

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (2:1).

- Тяжелая игра получилась для нас. Кроме третьего периода выделить нечего. Но взяли три очка, следующая игра тоже тяжелая. Стали играть не в свою игру. Нюансов много, но называть их смысла нет. У нас травмы пошли. У нас четыре звена, больше нет народу. Не знаю пока, что с Шипачевым. Его увезли после второго периода. Если он не будет играть, вместо него будем ставить Коскиранту, - приводит слова Знарка «Р-Спорт».

Напомним, СКА на выезде обыграл «Спартак» со счетом 2:1. На шайбу Вячеслава Лещенко гости ответили точными бросками Вадима Шипачева и Ильи Ковальчука.

Для «Спартака» это поражение стало десятым подряд. Последний раз команда одерживала победу 28 декабря в матче с «Сочи» (4:1).

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После этой игры армейцы лидируют в Западной конференции, имея в активе 124 очка. Москвичи, потерявшие шансы на плей-офф, с 60 очками расположились на 13-м месте.

Следующий матч СКА проведет 27 января в Нижнем Новгороде против «Торпедо». Встреча начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Спартак» в этот же день встретится с «Северсталью».