Игорь Захаркин: В матче с «Динамо» нас привело к сокрушительному поражению одно звено

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин назвал причины поражения своей команды в матче с московским «Динамо» (2:6).

- Сейчас такой период, что мне все время приходится оправдываться и объяснять – почему мы проиграли, - вздохнул Захаркин. – И эти причины на поверхности. Если одно звено проигрывает матч со счетом 0:4… Чего уж тут искать? Но на самом деле у нас еще был шанс в третьем периоде, когда мы полторы минуты играли «3 на 5». Можно было вернуться в игру. И мы должны были это сделать! Потому что я видел – игроки сегодня настроены бороться. Даже быстрые голы из-за тактических ошибок защитников нас не сломили. Сумели соперника догнать.

Я должен быть оптимистичным. И найти что-то положительное в своей команде. Думаю, что на следующий матч мы возьмем свой командный дух. И уверенность игроков друг в друге. Ну а мы, тренеры, будем работать со звеном, которое сегодня стало причиной нашего сокрушительного поражения.