Игорь Захаркин: В матче с «Динамо» нас привело к сокрушительному поражению одно звено
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин назвал причины поражения своей команды в матче с московским «Динамо» (2:6).
- Сейчас такой период, что мне все время приходится оправдываться и объяснять – почему мы проиграли, - вздохнул Захаркин. – И эти причины на поверхности. Если одно звено проигрывает матч со счетом 0:4… Чего уж тут искать? Но на самом деле у нас еще был шанс в третьем периоде, когда мы полторы минуты играли «3 на 5». Можно было вернуться в игру. И мы должны были это сделать! Потому что я видел – игроки сегодня настроены бороться. Даже быстрые голы из-за тактических ошибок защитников нас не сломили. Сумели соперника догнать.
Я должен быть оптимистичным. И найти что-то положительное в своей команде. Думаю, что на следующий матч мы возьмем свой командный дух. И уверенность игроков друг в друге. Ну а мы, тренеры, будем работать со звеном, которое сегодня стало причиной нашего сокрушительного поражения.
Матч
Динамо - Салават Юлаев - 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)
Голы:
Кашпар (Карсумс, Вишневский), 0:24 (1:0). Галимов (Хиетанен, Цветков), 3:26 (2:0). Капризов (Умарк, Лепистё), 8:08 (2:1 - бол.). Григоренко (Гончаров, Капризов), 10:18 (2:2). Брюквин (Хиетанен), 19:16 (3:2). Кашпар (Терещенко, Карсумс), 23:17 (4:2). Карсумс 52:33 (5:2). Фёдоров (Цветков), 58:12 (6:2 - бол.).
Место и дата
25 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция