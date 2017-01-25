«Атлетико» вышел в полуфинал Кубка Испании, сыграв вничью с «Эйбаром»
«Эйбар» дома разошелся миром с «Атлетико» (2:2) в ответном матче 1/4 финала
Кубка Испании.
У хозяев поля отличились Серхи Энрич (73-я минута) и Педро Леон (80-я),
у гостей – Хосе Мария Хименес (49-я) и Хуанфран (85-я).
Первая встреча соперников, прошедшая 19 января, завершилась убедительной
победой мадридцев - 3:0. Таким образом, они вышли в полуфинал турнира.
Ранее в эту стадию вышел «Алавес». Еще два участника полуфинала определятся в парах «Реал» - «Сельта» и «Барселона» - «Реал Сосьедад».
Матч
Голы
Хименес 49 (0:1). Энрих 73 (1:1). Педро Леон 80 (2:1). Хуанфран 85 (2:2).
Состав
Эйбар: Родригес, Дос Сантос, Гальвес, Ривера, Доррио (Педро Леон, 73), Сарриеги (Энрих, 73), Капа, Рико (Гарсия Д., 34), Пенья, Нано, Бебе
Атлетико: Мойя, Эрнандес Л., Савич, Хуанфран, Хименес, Габи, Гайтан (Врсалько, 74), Сауль (Карраско, 62), Корреа, Гамейро (Коке, 62), Торрес
Предупреждения:
Рико, 15; Бебе, 60 - Эрнандес Л., 40
Судья:
Саньтяго Хайме Латре (Испания)
Место и дата
25 января 21:15, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция