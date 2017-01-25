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«Атлетико» вышел в полуфинал Кубка Испании, сыграв вничью с «Эйбаром»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Эйбар» дома разошелся миром с «Атлетико» (2:2) в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании.

У хозяев поля отличились Серхи Энрич (73-я минута) и Педро Леон (80-я), у гостей – Хосе Мария Хименес (49-я) и Хуанфран (85-я).

Первая встреча соперников, прошедшая 19 января, завершилась убедительной победой мадридцев - 3:0. Таким образом, они вышли в полуфинал турнира. 

Ранее в эту стадию вышел «Алавес». Еще два участника полуфинала определятся в парах «Реал» - «Сельта» и «Барселона» - «Реал Сосьедад».

Матч

Эйбар - Атлетико - 2:2 (0:0)

Голы

Хименес 49 (0:1). Энрих 73 (1:1). Педро Леон 80 (2:1). Хуанфран 85 (2:2).

Состав

Эйбар: Родригес, Дос Сантос, Гальвес, Ривера, Доррио (Педро Леон, 73), Сарриеги (Энрих, 73), Капа, Рико (Гарсия Д., 34), Пенья, Нано, Бебе

Атлетико: Мойя, Эрнандес Л., Савич, Хуанфран, Хименес, Габи, Гайтан (Врсалько, 74), Сауль (Карраско, 62), Корреа, Гамейро (Коке, 62), Торрес

Предупреждения:

Рико, 15; Бебе, 60 - Эрнандес Л., 40

Судья:

Саньтяго Хайме Латре (Испания)

Место и дата

25 января 21:15, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция


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