Салах принес победу сборной Египта над Ганой в Кубке африканских наций
В матче третьего тура группового этапа Кубка африканских
наций сборная Египта обыграла Гану со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил нападающий Египта Мохаммед
Салах.
В параллельном матче группы D сборная Мали
сыграла вничью с командой Уганды (1:1).
Египтяне с семью очками вышли из группы в плей-офф с первого
места, вторые – сборная Ганы (шесть очков), Мали на третьем месте – два очка и
один балл в активе Уганды.
Кубок Африканских наций
Групповой этап
Группа D
Третий тур
Матч
Голы
Салах М. 11 (1:0).
Состав
Египет: Эль-Хадари, Фатхи, Хегази, Габр, Хамед, Эль-Саид (Варда, 76), Аль-Мухаммади, Абдельмонейм, Салах М., Эль-Ненни, Мохсен (Хассан М., 69)
Гана: Разак, Йадом, Бой, Аффул, Амарти, Менса, Айю А., Атсу, Агеманг-Баду (Вакасо, 80), Тетте (Текпетей, 72), Гьян (Айю Д., 41)
Предупреждения:
Мохсен, 56; Абдельмонейм, 74 - Текпетей, 78; Бой, 80
Судья:
Бакари Гассама (Гамбия)
Место и дата
25 января 22:00, Стад де Порт-Жантиль, Онлайн-трансляция