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Салах принес победу сборной Египта над Ганой в Кубке африканских наций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче третьего тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Египта обыграла Гану со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий Египта Мохаммед Салах.

В параллельном матче группы D сборная Мали сыграла вничью с командой Уганды (1:1).

Египтяне с семью очками вышли из группы в плей-офф с первого места, вторые – сборная Ганы (шесть очков), Мали на третьем месте – два очка и один балл в активе Уганды.

Кубок Африканских наций
Групповой этап
Группа D
Третий тур

Матч

Египет - Гана - 1:0 (1:0)

Голы

Салах М. 11 (1:0).

Состав

Египет: Эль-Хадари, Фатхи, Хегази, Габр, Хамед, Эль-Саид (Варда, 76), Аль-Мухаммади, Абдельмонейм, Салах М., Эль-Ненни, Мохсен (Хассан М., 69)

Гана: Разак, Йадом, Бой, Аффул, Амарти, Менса, Айю А., Атсу, Агеманг-Баду (Вакасо, 80), Тетте (Текпетей, 72), Гьян (Айю Д., 41)

Предупреждения:

Мохсен, 56; Абдельмонейм, 74 - Текпетей, 78; Бой, 80

Судья:

Бакари Гассама (Гамбия)

Место и дата

25 января 22:00, Стад де Порт-Жантиль, Онлайн-трансляция

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