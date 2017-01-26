Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧЕ-2017
Российская пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир
Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате Европы, который
проходит в чешской Остраве.
За свой прокат российская пара получила от судей 80,82
балла. Вторыми идут представители Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре
(74,18), третьими – немецкий дуэт Алена Савченко и Брюно Массо (73,76 балла).
Еще одна российская пар Ксения Столбова/ Федор Климов
(73,70) – четвертые и Наталья Забияко/Александр Энберт (72,38) – пятые.
Произвольную программу пары представят в четверг, 26 января.
Чемпионат Европы
Пары
Короткая программа
1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 80,82
2. Ванесса Джеймс / Морган Кипресс (Франция) – 74,18
3. Алёна Савченко / Бруно Массо (Германия) – 73,76
4. Ксения Столбова / Фёдор Климов (Россия) – 73,70
5. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 72,38