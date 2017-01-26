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Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧЕ-2017

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в чешской Остраве.

За свой прокат российская пара получила от судей 80,82 балла. Вторыми идут представители Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре (74,18), третьими – немецкий дуэт Алена Савченко и Брюно Массо (73,76 балла).

Еще одна российская пар Ксения Столбова/ Федор Климов (73,70) – четвертые и Наталья Забияко/Александр Энберт (72,38) – пятые.

Произвольную программу пары представят в четверг, 26 января.

Чемпионат Европы
Пары
Короткая программа

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 80,82
2. Ванесса Джеймс / Морган Кипресс (Франция) – 74,18
3. Алёна Савченко / Бруно Массо (Германия) – 73,76
4. Ксения Столбова / Фёдор Климов (Россия) – 73,70
5. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 72,38

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