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«Ювентус» обыграл «Милан» в 1/4 финала Кубка Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Ювентус» обыграл «Милан» в 1/4 финала Кубка Италии
Источник: Reuters

В матче четвертьфинала Кубка Италии «Ювентус» обыграл «Милан» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Пауло Дибала и Миралем Пьянич, а у гостей единственный мяч забил Карлос Бакка.

Стоит отметить, что на 54-й минуте Мануэль Локателли получил вторую желтую карточку и оставил «Милан» доигрывать матч в меньшинстве.

Команда из Турина в полуфинале сыграет с «Наполи», который обыграл «Фиорентину».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого поединка. 

Кубок Италии
¼ финала

Матч

Ювентус - Милан - 2:1 (2:0)

Голы

Дибала 10 (1:0). Дибала 21 (2:0). Бакка 53 (2:1).

Состав

Ювентус: Нето, Бардзальи, Бонуччи, Ругани, Асамоа, Куадрадо, Хедира, Пьянич, Манджукич, Игуаин, Дибала (Алекс, 67)

Милан: Доннарумма, Антонелли, Романьоли, Сапата, Абате (Пашалич, 64), Бертолаччи (Хонда, 90), Локателли, Куцка, Бонавентура, Сусо, Бакка (Деулофеу, 80)

Предупреждения:

Пьянич, 30; Манджукич, 43; Бонуччи, 68; Алекс, 71 - Куцка, 19; Локателли, 33; Антонелли, 73; Сапата, 74

Удаления:

нет - Локателли, 55

Судья:

Массимилиано Иррати (Италия)

Место и дата

25 января 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

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