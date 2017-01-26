«Ювентус» обыграл «Милан» в 1/4 финала Кубка Италии
В матче четвертьфинала Кубка Италии «Ювентус» обыграл «Милан»
со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились Пауло Дибала и
Миралем Пьянич, а у гостей единственный мяч забил Карлос Бакка.
Стоит отметить, что на 54-й минуте Мануэль Локателли получил
вторую желтую карточку и оставил «Милан» доигрывать матч в меньшинстве.
Команда из Турина в полуфинале сыграет с «Наполи», который обыграл «Фиорентину».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого поединка.
Кубок Италии
¼ финала
Матч
Голы
Дибала 10 (1:0). Дибала 21 (2:0). Бакка 53 (2:1).
Состав
Ювентус: Нето, Бардзальи, Бонуччи, Ругани, Асамоа, Куадрадо, Хедира, Пьянич, Манджукич, Игуаин, Дибала (Алекс, 67)
Милан: Доннарумма, Антонелли, Романьоли, Сапата, Абате (Пашалич, 64), Бертолаччи (Хонда, 90), Локателли, Куцка, Бонавентура, Сусо, Бакка (Деулофеу, 80)
Предупреждения:
Пьянич, 30; Манджукич, 43; Бонуччи, 68; Алекс, 71 - Куцка, 19; Локателли, 33; Антонелли, 73; Сапата, 74
Удаления:
нет - Локателли, 55
Судья:
Массимилиано Иррати (Италия)
Место и дата
25 января 22:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция