Федор Климов: Короткую программу нужно катать чисто вне зависимости, отдыхал ты или был травмирован

Чемпион олимпийских командных соревнований, серебряный медалист Игр в Сочи в парном катании Федор Климов, занимающий в паре с Ксенией Столбовой четвертое место после короткой программы на чемпионате Европы, заявил, что грубой ошибке в короткой программе не может быть никаких оправданий.

Столбова и Климов в короткой программе сорвали выброс - партнерша упала на приземлении. С оценкой 73,70 балла пара занимает четвертое место, уступая лидерам, товарищам по группе тренера Нины Мозер Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, 7,12 балла. Для Столбовой и Климова чемпионат Европы стал только вторым турниром сезона из-за травмы партнерши.

«Короткую программу нужно катать чисто вне зависимости от того, отдыхал ты или был травмирован, - сказал Климов журналистам. - В ней не допускается никаких ошибок. Тем более таких серьезных. Из плюсов наверное только то, что подкрут нормально получился. Надеюсь, что в произвольной получится не хуже».

Фигурист отметил, что подготовка к чемпионату Европы прошла хорошо. «Когда приехали в Сочи, немного обалдели от того плана, который написала нам тренер. Но мы его выполнили и были готовы. Если бы не вылезали досадные ошибки… У нас на тренировках падений как таковых не было. Один раз здесь была небольшая ошибка, если бы мы ее сделали, никто бы не заметил».