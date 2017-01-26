«Саутгемптон» на 90-й минуте вырвал победу над «Ливерпулем» в полуфинале Кубка лиги
В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги «Саутгемптон»
обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.
Единственный гол на 90-й минуте забил нападающий «святых»
Шейн Лонг.
В первом полуфинальном матче «Саутгемптон» с таким же счетом обыграл «Ливерпуль», таким образом подопечные Клода Пюэля по сумме двух встреч вышли в финал турнира, где сыграют с победителем пары «Манчестер Юнайтед» - «Халл».
Кубок английской лиги
Полуфинал
Ответный матч
«Ливерпуль» - «Саутгемптон» - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 90 Лонг.
Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнолд, Ловрен, Матип, Лаллана, Хендерсон, Коутиньо (Вейналдум, 87), Джан (Ориги, 78), Фирмино, Милнер, Старридж.
«Саутгемптон»: Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Тадич, Уорд-Проуз (Хейбьерг, 59), Редмонд (Симс, 81), Дэвис, Родригес (Лонг, 46), Ромеу.