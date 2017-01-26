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«Саутгемптон» на 90-й минуте вырвал победу над «Ливерпулем» в полуфинале Кубка лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Саутгемптон» на 90-й минуте вырвал победу над «Ливерпулем» в полуфинале Кубка лиги
Источник: Reuters

В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги «Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Единственный гол на 90-й минуте забил нападающий «святых» Шейн Лонг.

В первом полуфинальном матче «Саутгемптон» с таким же счетом обыграл «Ливерпуль», таким образом подопечные Клода Пюэля по сумме двух встреч вышли в финал турнира, где сыграют с победителем пары «Манчестер Юнайтед» - «Халл».

Кубок английской лиги
Полуфинал
Ответный матч

«Ливерпуль» - «Саутгемптон» - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 90 Лонг.
Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнолд, Ловрен, Матип, Лаллана, Хендерсон, Коутиньо (Вейналдум, 87), Джан (Ориги, 78), Фирмино, Милнер, Старридж.
«Саутгемптон»: Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Тадич, Уорд-Проуз (Хейбьерг, 59), Редмонд (Симс, 81), Дэвис, Родригес (Лонг, 46), Ромеу.

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