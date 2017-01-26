«Саутгемптон» на 90-й минуте вырвал победу над «Ливерпулем» в полуфинале Кубка лиги

Жозе Моуринью о Клоппе: Некоторые коллеги думают, что они важнее, чем на самом деле. Игроки имеют право уезжать в Китай

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее раскритиковал игроков, которые соглашаются на переход в Китай из европейских клубов (в частности, экс-полузащитника «Челси Оскара). Слова Клоппа подверг критике главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.