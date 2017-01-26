Евгения Тарасова и Владимир Морозов: За мировым рекордом не гонимся, но надеемся к нему прийти

Победители финала Гран-при нынешнего сезона россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, вышедшие в лидеры после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве, заявили, что не ставят своей целью побить мировой рекорд, но надеются благодаря упорной работе прийти к этому.

Тарасова и Морозов впервые в карьере превзошли отметку 80 баллов в короткой программе, набрав за безошибочный прокат 80,82 балла. Они на 6,64 балла опережают идущих вторыми французов Ванессу Джеймс и Моргана Сипре.

«За мировым рекордом мы не гонимся», - сказал Морозов журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у его пары цель превзойти лучший в истории результат, принадлежащий двукратным олимпийским чемпионам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову (84,17). «Но делая свою работу, мы надеемся прийти к рекорду», - добавила Тарасова.

По словам фигуристов, статус лидеров мирового сезона после победы в финале Гран-при добавляет им уверенности в себе. «Мы катались с удовольствием, старались сделать все элементы. Перед чемпионатом Европы на сборе проделали большую работу - вот и результат», - отметила партнерша.