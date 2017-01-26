«Сельта» сыграла вничью с «Реалом» и вышла в полуфинал Кубка Испании

В ответном матче четвертьфинала Кубка Испании «Сельта» сыграла вничью с мадридским «Реалом» (2:2).

Счет в матче открыл защитник «Реала» Данило, пославший на 44-й минуте мяч в свои ворота. На 62-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет встречи. За пять минут до конца матча Даниэль Васс вывел «Сельту» вперед. На 90-й минуте форвард «сливочных» Лукас Васкс установил окончательный счет поединка, забив с передачи Карима Бензема.

«Сельта» в первом матче одержала победу над «Реалом» (2:1) и таким образом по сумме двух встреч вышла в полуфинал Кубка Испании.

Соперник команды из Виго по полуфиналу станет известен позднее.

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