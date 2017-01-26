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«Сельта» сыграла вничью с «Реалом» и вышла в полуфинал Кубка Испании

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Сельта» сыграла вничью с «Реалом» и вышла в полуфинал Кубка Испании
Источник: Reuters

В ответном матче четвертьфинала Кубка Испании «Сельта» сыграла вничью с мадридским «Реалом» (2:2).

Счет в матче открыл защитник «Реала» Данило, пославший на 44-й минуте мяч в свои ворота. На 62-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет встречи. За пять минут до конца матча Даниэль Васс вывел «Сельту» вперед. На 90-й минуте форвард «сливочных» Лукас Васкс установил окончательный счет поединка, забив с передачи Карима Бензема.

«Сельта» в первом матче одержала победу над «Реалом» (2:1) и таким образом по сумме двух встреч вышла в полуфинал Кубка Испании.

Соперник команды из Виго по полуфиналу станет известен позднее.

Кубок Испании
¼ финала
Ответный матч

Матч

Сельта - Реал - 2:2 (1:0)

Голы

Данило 44 (1:0 - автогол). Роналду 62 (1:1). Васс 85 (2:1). Васкес 90 (2:2).

Состав

Сельта: Альварес, Васс (Гомес, 88), Ронкалья, Кабрал, Кастро, Мальо, Радойя, Диас М., Гуидетти (Санчес, 84), Бонгонда, Аспас (Фонтас, 90)

Реал: Касилья, Начо, Рамос, Данило, Каземиро (Мариано, 89), Асенсио (Васкес, 76), Кроос, Ковачич, Иско (Мората, 80), Бензема, Роналду

Предупреждения:

Мальо, 35; Васс, 54; Кастро, 72 - Данило, 75

Судья:

Хосе Мария Санчес (Испания)

Место и дата

25 января 23:15, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

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