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Гол Фалькао принес победу «Монако» над «Нанси» в полуфинале Кубка лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Гол Фалькао принес победу «Монако» над «Нанси» в полуфинале Кубка лиги
Источник: Reuters

В матче полуфинала Кубка французской лиги «Монако» на своем поле обыграл «Нанси» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий хозяев поля Радамель Фалькао.

В финале турнира, который состоится 1 апреля, монегакси встретятся с командой «Пари Сен-Жермен».

Кубок французской лиги
Полуфинал

«Монако» - «Нанси» - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 45 Фалькао.
«Монако»: Субашич, Жемерсон, Раджи, Сидибе, Туре, Бакайоко, Моутинью, Лемар, Бернарду Силва (Фабиньо, 68), Мбаппе (Менди, 88), Фалькао (Жермен, 77).
«Нанси»: Нди Ассембе, Бадила, Дианье, Мюратори, Сету, Гиделейе, Диарра (Мауасса, 76), Диа (Робик, 66), Кюффо, Кура (Кулибали, 74), Дале.
Предупреждения: Бадила (41), Мюратори (45), Моутинью (62), Робик (82), Лемар (85). 

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