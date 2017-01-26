«Марсель» объявил о переходе защитника «Ювентуса» Эвра

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра перешел в «Марсель», сообщает официальный сайт французского клуба.

35-летний француз подписал контракт с «Марселем», рассчитанный на 1,5 года.

Контракт Эвра со «Старой сеньорой» истекал летом этого года, и «Ювентус» согласился отпустить игрока бесплатно.

За команду из Турина Эвра сыграл 82 матча, в которых забил три мяча и отдал семь результативных передач. Ранее Патрис выступал за «Манчестер Юнайтед», «Монако», «Ниццу», «Монцу» и молодежную команду «Пари Сен-Жармен».

В составе национальной сборной защитник принял участие в 81-м матче.

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