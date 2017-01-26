«Марсель» объявил о переходе защитника «Ювентуса» Эвра
Источник: ФК «Марсель»
Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра перешел в «Марсель»,
сообщает официальный сайт французского клуба.
35-летний француз подписал контракт с «Марселем», рассчитанный на 1,5 года.
☑️ @Evra est Olympien ! #PatriceEstOlympien— Olympique Marseille (@OM_Officiel) 25 января 2017 г.
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Контракт Эвра со «Старой сеньорой» истекал летом этого года, и «Ювентус» согласился отпустить игрока бесплатно.
За команду из Турина Эвра сыграл 82 матча, в которых забил
три мяча и отдал семь результативных передач. Ранее Патрис выступал за «Манчестер
Юнайтед», «Монако», «Ниццу», «Монцу» и молодежную команду «Пари Сен-Жармен».
В составе национальной сборной защитник принял участие в 81-м матче.
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