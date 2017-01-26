Форвард «Бенфики» Гедеш перешел в «ПСЖ» за 30 миллионов евро

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Гедеш перешел в «Пари Сент-Жермен», сообщает официальный сайт парижан.

20-летний португалец подписал контракт с «ПСЖ», рассчитанный до лета 2021 года.

Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée de Gonçalo Guedes. L’attaquant est désormais lié au Club jusqu’au 30 juin 2021. #Guedes2021 pic.twitter.com/5DP1Glwfwr — PSG Officiel (@PSG_inside) 25 января 2017 г.

Гедеш является воспитанником «Бенфики», в составе основной команды «орлов» форвард сыграл 68 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 16 результативных передач.

Стоит отметить, что Гонсалу не сможет помочь «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов, потому что заигран за свой бывший клуб.

По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, парижский клуб выложил за нападающего 30 миллионов евро.

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