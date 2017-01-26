Форвард «Бенфики» Гедеш перешел в «ПСЖ» за 30 миллионов евро
Нападающий «Бенфики» Гонсалу Гедеш перешел в «Пари
Сент-Жермен», сообщает официальный сайт парижан.
20-летний португалец подписал контракт с «ПСЖ», рассчитанный до лета 2021 года.
Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée de Gonçalo Guedes. L’attaquant est désormais lié au Club jusqu’au 30 juin 2021. #Guedes2021 pic.twitter.com/5DP1Glwfwr— PSG Officiel (@PSG_inside) 25 января 2017 г.
Гедеш является воспитанником «Бенфики», в составе основной команды «орлов» форвард сыграл 68 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 16 результативных передач.
Стоит отметить, что Гонсалу не сможет помочь «ПСЖ» в
плей-офф Лиги чемпионов, потому что заигран за свой бывший клуб.
По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, парижский клуб выложил за нападающего 30 миллионов евро.
L'aventure de Gonçalo Guedes commence dès aujourd'hui ! #BemvindoGuedes 🔴🔵 pic.twitter.com/zSQ3CANeLO— PSG Officiel (@PSG_inside) 25 января 2017 г.
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