Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Фигурное катание  Короткая программа
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -УНИКС
Хоккей  Куньлунь- : -Слован
Футбол  Барселона- : -Реал Сосьедад
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Форвард «Бенфики» Гедеш перешел в «ПСЖ» за 30 миллионов евро

Источник:  ФК «ПСЖ»Комментарии
Форвард «Бенфики» Гедеш перешел в «ПСЖ» за 30 миллионов евро
Источник: ФК «ПСЖ»

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Гедеш перешел в «Пари Сент-Жермен», сообщает официальный сайт парижан.

20-летний португалец подписал контракт с «ПСЖ», рассчитанный до лета 2021 года.

Гедеш является воспитанником «Бенфики», в составе основной команды «орлов» форвард сыграл 68 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 16 результативных передач.

Стоит отметить, что Гонсалу не сможет помочь «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов, потому что заигран за свой бывший клуб.

По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, парижский клуб выложил за нападающего 30 миллионов евро.

«Зенит» подпишет Ивановича? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Марсель» объявил о переходе защитника «Ювентуса» Эвра«Марсель» объявил о переходе защитника «Ювентуса» ЭвраЗащитник «Ювентуса» Патрис Эвра перешел в «Марсель», сообщает официальный сайт французского клуба.«Зенит» подпишет Ивановича? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» подпишет Ивановича? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Анжи»: Беленов с разрешения руководства станет игроком «Уфы»Как сообщает официальный сайт «Анжи», российский голкипер Александр Беленов переходит в «Уфу».Полузащитник Калигиури перешел из «Вольфсбурга» в «Шальке»«Шальке» обьявил о переходе из «Вольфсбурга» полузащитника Даниеля Калигиури.«Уотфорд» объявил о подписании контракта с форвардом «Фиорентины»Нападающий «Фиорентины» Мауро Сарате вернулся в чемпионат Англии.«Спартак» продолжает борьбу за Сахо. Свежие трансферные новости и слухи«Спартак» продолжает борьбу за Сахо. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Полузащитник «Анжи» Мутари перешел в «Ференцварош»Полузащитник «Анжи» Амаду Мутари продолжит карьеру в «Ференцвароше», сообщает официальный сайт венгерского клуба.«Краснодар» подписал контракт с Клаессоном на 3,5 годаПолузащитник «Эльфсборга» Виктор Клаессон стал игроком «Краснодара». 25-летний швед подписал с «быками» контракт на три с половиной года.Бывший защитник «Анжи» Ямбере перешел в АПОЭЛБывший защитник «Анжи» Ямбере перешел в АПОЭЛЗащитник Седрик Ямбере, выступавший в первой половине сезона за «Анжи», продолжит сезон в АПОЭЛе. 26-летний француз принадлежит «Бордо», а за чемпионов Кипра будет играть на правах аренды до конца нынешнего сезона.Иван Пауревич вернулся в «Уфу»«Уфа» заключила контракт на три с половиной года с хорватским полузащитником Иваном Пауревичем, сообщает официальный сайт клуба.«ПСЖ» обыграл «Бордо» и вышел в финал Кубка французской лигиМатч 1/2 финала Кубка французской лиги между «Бордо» и «ПСЖ» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «ПСЖ».Защитник «Лестера» Эрнандес вернулся в чемпионат ИспанииИспанский защитник Луис Эрнандес вернулся в чемпионат Испании.«Уфа» расторгла контракт с Диего КарлосомКак сообщает официальный сайт «Уфы», российский клуб расстался с с бразильским нападающим Диего Карлосом.Экс-защитник «Зенита-2» Васильев перешел в клуб второго дивизионаБывший защитник «Зенита-2» Андрей Васильев подписал контракт с песчанокопской Чайкой» из второго дивизиона.Форвард дортмундской «Боруссии» стал игроком «Гранады» (фото)Форвард дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос продолжит карьеру в чемпионате Испании.«Интер» может купить летом Верратти, Маркиньоса и Бернардески«Интер» готовится провести активную трансферную кампанию летом 2017 года.Лескотт перешел в «Сандерленд»Защитник Джолеон Лескотт подписал контракт с «Сандерлендом». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.Экс-защитник «Ростова» Гуйе перешел в «Актобе»Сенегальский защитник Папа Гуйе, ранее выступавший за «Ростов», продолжит карьеру в «Актобе», сообщает официальный сайт клуба.Вингер «Вольфсбурга» Энрике продолжит карьеру в «Сантосе»Вингер «Вольфсбурга» Бруно Энрике в ближайшее время станет игроком бразильского «Сантоса», сообщает официальный сайт немецкого клуба.«Ливерпуль» отдал нападающего Марковича в аренду «Халл Сити» (фото)«Халл Сити» арендовал у «Ливерпуля» форварда Лазара Марковича до конца сезона, сообщает официальный твиттер «тигров».
Главные новости
Хоккей
НХЛ. «Детройт» принимает «Торонто» и другие матчи. Онлайн
Футбол
Форвард «Бенфики» Гедеш перешел в «ПСЖ» за 30 миллионов евро
Футбол
«Марсель» объявил о переходе защитника «Ювентуса» Эвра
Футбол
Стали известный все пары 1/4 финала Кубка африканских наций
Футбол
Гол Фалькао принес победу «Монако» над «Нанси» в полуфинале Кубка лиги
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Реалом» и вышла в полуфинал Кубка Испании
Футбол
«Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль» в 1/2 финала Кубка английской лиги
Футбол
«Ювентус» обыграл «Милан» в 1/4 финала Кубка Италии
Фигурное катание
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧЕ-2017
Футбол
Салах принес победу сборной Египта над Ганой в Кубке африканских наций
все новости
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Бенфика
Бенфикакалендарьстатистика
Гонсалу Гедеш
Гонсалу Гедешвсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы