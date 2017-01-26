Зинэтула Билялетдинов: В матче с «Сибирью» с нашей стороны было много суеты

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своих подопечных от «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Игра была хорошей, эмоциональной. С нашей стороны было много суеты. Мы долго не играли. В целом идет нормальная работа. Хотелось бы, чтобы мы не делали глупостей.

- Не так много голевых моментов было у ворот «Сибири».

- С чего вы взяли?

- Почему Солодухин не играл после первого периода.

- У него травма.

- Тот факт, что у команды уже нет никаких турнирных задач сказывается на психологии игроков?

- Идет тренировочный процесс. Получилось так, что мы не переместимся в таблице ни туда и ни сюда. Не могу сказать, что это плохо. Есть возможность поработать.

- В связи с чем отправили Андрея Чибисова в ВХЛ.

- Мы его не отправляли в ВХЛ.

- Он играл за «Барс».

- Решили, что ему полезно будет поиграть после травмы.

- Не играли сегодня также Захарчук и Свитов. Что с ними?

- У них травмы. В том числе у Азеведо, к сожалению.