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Зинэтула Билялетдинов: В матче с «Сибирью» с нашей стороны было много суеты

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своих подопечных от «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Игра была хорошей, эмоциональной. С нашей стороны было много суеты. Мы долго не играли. В целом идет нормальная работа. Хотелось бы, чтобы мы не делали глупостей.

- Не так много голевых моментов было у ворот «Сибири».
- С чего вы взяли?

Почему Солодухин не играл после первого периода.
- У него травма.

- Тот факт, что у команды уже нет никаких турнирных задач сказывается на психологии игроков?
- Идет тренировочный процесс. Получилось так, что мы не переместимся в таблице ни туда и ни сюда. Не могу сказать, что это плохо. Есть возможность поработать.

В связи с чем отправили Андрея Чибисова в ВХЛ.
- Мы его не отправляли в ВХЛ.

- Он играл за «Барс».
- Решили, что ему полезно будет поиграть после травмы.

- Не играли сегодня также Захарчук и Свитов. Что с ними?
- У них травмы. В том числе у Азеведо, к сожалению.

Матч

Ак Барс - Сибирь - 1:2 О.Т. (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Варнаков (Обухов, Малыхин), 25:14 (1:0). Игнатович (Бойчук, Наумов), 47:54 (1:1 - бол.). Миловзоров (Окулов), 64:50 (1:2).

Место и дата

25 января 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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