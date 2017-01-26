Зинэтула Билялетдинов: В матче с «Сибирью» с нашей стороны было много суеты
Главный тренер «Ак
Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своих подопечных от «Сибири»
в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Игра была хорошей, эмоциональной. С нашей стороны было много суеты. Мы долго не играли. В целом идет нормальная работа. Хотелось бы, чтобы мы не делали глупостей.
- Не так много голевых моментов было у ворот «Сибири».
- С чего вы взяли?
- Почему Солодухин не играл после первого
периода.
- У него травма.
- Тот факт, что у команды уже нет никаких турнирных задач
сказывается на психологии игроков?
- Идет тренировочный процесс. Получилось так, что мы не переместимся в таблице ни туда и ни сюда. Не могу сказать, что это плохо. Есть возможность поработать.
- В связи с чем отправили Андрея Чибисова
в ВХЛ.
- Мы его не отправляли в ВХЛ.
- Он играл за «Барс».
- Решили, что ему полезно будет поиграть после травмы.
- Не играли сегодня также Захарчук и Свитов. Что с ними?
- У них травмы. В том числе у Азеведо, к сожалению.
Ак Барс - Сибирь - 1:2 О.Т. (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) Варнаков (Обухов, Малыхин), 25:14 (1:0). Игнатович (Бойчук, Наумов), 47:54 (1:1 - бол.). Миловзоров (Окулов), 64:50 (1:2). 25 января 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Место и дата
Ак Барс - Сибирь - 1:2 О.Т. (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Варнаков (Обухов, Малыхин), 25:14 (1:0). Игнатович (Бойчук, Наумов), 47:54 (1:1 - бол.). Миловзоров (Окулов), 64:50 (1:2).
25 января 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция