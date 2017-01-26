Беаким Балай: На родине меня поддерживают и обсуждают мое выступление

Нападающий «Терека» Беаким Балай рассказал о сборе грозненской команды в Турции.

- Как проходят сборы и переносятся нагрузки?

- Мы делаем хорошую работу, проводим по две тренировки в день, чувствуем себя хорошо.

- В контрольных матчах у вас пока не было голевых моментов, связано ли это с нагрузками?

- Не могу сказать, что это из-за тренировочных нагрузок, просто иногда бывают такие игры. Важно то, что мы работаем, как команда, стремимся и пытаемся. В первом матче во втором тайме мы забили три мяча, и это о чем-то говорит. Нам нужно продолжать работать и не относиться к происходящему на индивидуальном уровне.

- Как обычно складывается ваш день на сборах?

- Так получается, что каждый день почти одинаковый. Рано встаем, идем на завтрак, немного отдыхаем и идем на утреннюю тренировку. Иногда после утренней тренировки иду в тренажерный зал. Но ненадолго, потому что утренние занятия бывают тяжелыми, с акцентом на физические нагрузки. После обеда также - отдых и подготовка к вечерней работе.

- После первой части чемпионата Вы являетесь вторым бомбардиром в РФПЛ. Это стало поводом для обсуждения вашей личности на родине?

- Было много комментариев, но не думаю, что кто-то сильно удивился, в Хорватии я тоже много забивал, хотя российская лига - другой уровень. На родине меня поддерживают, обсуждают мое выступление. Ну а мне следует продолжать в том же духе и попытаться забивать как можно больше голов.