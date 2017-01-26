Гаджи Гаджиев: Нет смысла смотреть на счет, задачи набрать три очка не было
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение «Амкара»
от «Ботошани» (0:3) в контрольном матче на сборе в Турции.
- Нет
смысла смотреть на счет. У нас не было задачи набрать три очка. Нам, в первую
очередь, важно было просмотреть в деле потенциальных новичков и дать небольшую
игровую практику футболистам основного состава. Нужно понимать, что такие игры
- всего лишь одна из составляющих подготовки к сезону. Не более того. Для
первой игры основа выглядела нормально, хотя и вышли на поле после серьезных
физических нагрузок. Когда, например, начинался матч, игроки «основы»
занимались в тренажерном зале, сразу оттуда – на поле. Что касается отбора
новичков, то на данный момент ничего конкретного сказать не могу. Возможно,
кто-то и подойдёт. Посмотрим.
Во-вторых,
при таком судействе можно было и с поля уходить. При назначении первого
пенальти Салугин действительно фолил, но это было за пределами штрафной
площади. Во втором случае – нарушение и вовсе было со стороны игроков румынской
команды, которые опасно атаковали Хомича. Он отмахнулся – и судья поставил на
«точку».
Эта тема,
какой-то предмет для обсуждения или просто информация для болельщиков. В
команде мы на судействе не концентрируемся. Для нас самое главное – увидеть
игроков, потенциально способных играть в премьер-лиге, найти варианты или
резервы для усиления игры команды, то есть получить ответы на вопросы, которые
нас интересовали. В этом смысле, считаю, что игра была полезной.
- По такой игре обошлось без травм?
- Слава
богу, травм избежали. Хотя игра, действительно, была достаточно «грязной», с
большим количеством мелких фолов. Но нужно уметь играть и против таких
соперников, учиться быстрее принимать решения, избегая толчки, захваты.
- 28 января «Амкару» предстоит матч с «Вардаром». Как будет
формироваться состав на этот матч?
- Планируется, что в этом матче основной костяк команды получит час игрового времени, а резервисты и потенциальные новички сыграют по тридцать минут.