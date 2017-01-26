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Гаджи Гаджиев: Нет смысла смотреть на счет, задачи набрать три очка не было

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение «Амкара» от «Ботошани» (0:3) в контрольном матче на сборе в Турции.

- Нет смысла смотреть на счет. У нас не было задачи набрать три очка. Нам, в первую очередь, важно было просмотреть в деле потенциальных новичков и дать небольшую игровую практику футболистам основного состава. Нужно понимать, что такие игры - всего лишь одна из составляющих подготовки к сезону. Не более того. Для первой игры основа выглядела нормально, хотя и вышли на поле после серьезных физических нагрузок. Когда, например, начинался матч, игроки «основы» занимались в тренажерном зале, сразу оттуда – на поле. Что касается отбора новичков, то на данный момент ничего конкретного сказать не могу. Возможно, кто-то и подойдёт. Посмотрим.

Во-вторых, при таком судействе можно было и с поля уходить. При назначении первого пенальти Салугин действительно фолил, но это было за пределами штрафной площади. Во втором случае – нарушение и вовсе было со стороны игроков румынской команды, которые опасно атаковали Хомича. Он отмахнулся – и судья поставил на «точку». 

Эта тема, какой-то предмет для обсуждения или просто информация для болельщиков. В команде мы на судействе не концентрируемся. Для нас самое главное – увидеть игроков, потенциально способных играть в премьер-лиге, найти варианты или резервы для усиления игры команды, то есть получить ответы на вопросы, которые нас интересовали. В этом смысле, считаю, что игра была полезной.

- По такой игре обошлось без травм?

- Слава богу, травм избежали. Хотя игра, действительно, была достаточно «грязной», с большим количеством мелких фолов. Но нужно уметь играть и против таких соперников, учиться быстрее принимать решения, избегая толчки, захваты. 

- 28 января «Амкару» предстоит матч с «Вардаром». Как будет формироваться состав на этот матч?

- Планируется, что в этом матче основной костяк команды получит час игрового времени, а резервисты и потенциальные новички сыграют по тридцать минут.

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