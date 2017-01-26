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«Томь» на сборах в Турции сыграет с московским «Динамо» и «Шинником»

Источник:  ФК «Томь»Комментарии

Футбольный клуб «Томь» отправился на первый сбор в Турцию, где проведет четыре матча.

29 января команда из Томска встретится с московским «Динамо», 31 января с хорватским «Сплитом», 3 февраля с ярославским «Шинником» и 6 февраля с лидером чемпионата Черногории - «Будучностью».

«Томь» начнет подготовку к сезону в следующем составе: Солосин Алексей, Бордачев Максим, Баляйкин Евгений, Ковальчук Кирилл, Чуперка Валерий, Попов Артем, Пугин Алексей, Голышев Павел, Кудряшов Павел, Мелихов Александр («Томь-М»), Митерев Антон («Томь-М»), Осипов Дмитрий («Томь-М»), Букачев Александр («Томь-М»), Гвинейский Никита («Томь-М»), Макурин Антон («Томь-М»), Сасин Дмитрий («Томь-М»), Соболев Александр («Томь-М»), Шамов Егор (22 года, вратарь, первую половину сезона провел в ПФЛ за «Динамо» (Брянск), Иванов Антон (22 года, центральный защитник, первую половину сезона провел в ПФЛ за «Динамо-2» Москва), Горбатюк Александр (31 год, центральный защитник, первую половину сезона провел в РФПЛ за тульский «Арсенал»), Илья Кухарчук (26 лет, полузащитник, первую половину сезона провел в ФНЛ в «Енисее»), Костин Кирилл (22 года, полузащитник, первую половину сезона провел в ФНЛ за «Зенит-2»), Саламатов Никита (22 года, полузащитник, первую половину сезона провел в ФНЛ за «Зенит-2»), Осама Албедви (19 лет, полузащитник, Ливия), Муфтах Тактак (20 лет, нападающий, Ливия).

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