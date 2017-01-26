«Томь» на сборах в Турции сыграет с московским «Динамо» и «Шинником»
Футбольный клуб «Томь»
отправился на первый сбор в Турцию, где проведет четыре матча.
29 января команда из Томска встретится с московским
«Динамо», 31 января с хорватским «Сплитом», 3 февраля с
ярославским «Шинником» и 6 февраля с лидером чемпионата Черногории -
«Будучностью».
«Томь» начнет подготовку к
сезону в следующем составе: Солосин Алексей, Бордачев Максим, Баляйкин Евгений,
Ковальчук Кирилл, Чуперка Валерий, Попов Артем, Пугин Алексей, Голышев Павел,
Кудряшов Павел, Мелихов Александр («Томь-М»), Митерев Антон
(«Томь-М»), Осипов Дмитрий («Томь-М»), Букачев Александр
(«Томь-М»), Гвинейский Никита («Томь-М»), Макурин Антон
(«Томь-М»), Сасин Дмитрий («Томь-М»), Соболев Александр
(«Томь-М»), Шамов Егор (22 года, вратарь, первую половину сезона
провел в ПФЛ за «Динамо» (Брянск), Иванов Антон (22 года, центральный
защитник, первую половину сезона провел в ПФЛ за «Динамо-2» Москва),
Горбатюк Александр (31 год, центральный защитник, первую половину сезона провел
в РФПЛ за тульский «Арсенал»), Илья Кухарчук (26 лет, полузащитник,
первую половину сезона провел в ФНЛ в «Енисее»), Костин Кирилл (22
года, полузащитник, первую половину сезона провел в ФНЛ за
«Зенит-2»), Саламатов Никита (22 года, полузащитник, первую половину
сезона провел в ФНЛ за «Зенит-2»), Осама Албедви (19 лет,
полузащитник, Ливия), Муфтах Тактак (20 лет, нападающий, Ливия).