Левандовски и Рамос – лучшие в 19-й команде недели FIFA 17
Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.
Лучшими в 19-й команде недели стали: Роберт Левандовски («Бавария»), Серхио Рамос, Тони Кроос (оба – «Реал») и Эдисон Кавани («Пари Сен-Жермен»).
Стоит отметить, что Уэйн Руни получил от EA карточку героя за рекорд по голам в составе «Манчестер Юнайтед».
Hero Wayne Rooney! pic.twitter.com/XQbb5kagUl— Fifa Türkiye (@fifaturkiye_) 25 января 2017 г.
Ни один из игроков чемпионата России в нынешнюю
команду не попал.
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