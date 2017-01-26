Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Фигурное катание  Короткая программа
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -УНИКС
Хоккей  Куньлунь- : -Слован
Футбол  Барселона- : -Реал Сосьедад
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Левандовски и Рамос – лучшие в 19-й команде недели FIFA 17

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

Лучшими в 19-й команде недели стали: Роберт Левандовски («Бавария»), Серхио Рамос, Тони Кроос (оба – «Реал») и Эдисон Кавани («Пари Сен-Жермен»).

Стоит отметить, что Уэйн Руни получил от EA карточку героя за рекорд по голам в составе «Манчестер Юнайтед».

Ни один из игроков чемпионата России в нынешнюю команду не попал.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Майкл Каррик: Возможно, люди посмотрят на Руни иначе, когда он уже завершит карьеруПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик прокомментировал достижение своего партнера по клубу Уэйна Руни, который забив гол в матче 22-го тура АПЛ со «Сток Сити», стал лучшим бомбардиром в истории «Юнайтед».Роберт Левандовски: Переход в «Реал» или «Барселону» не станет для меня шагом впередФорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски исключил свой переезд в мадридский «Реал» или «Барселону».Удаление Венгера и проломленный череп. Главные события 22-го тура АПЛУдаление Венгера и проломленный череп. Главные события 22-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в 22-м туре английской премьер-лиги.Три очка по амнистии. Мучения «Баварии» во Фрайбурге и другие события 17-го тураТри очка по амнистии. Мучения «Баварии» во Фрайбурге и другие события 17-го тура«Советский спорт» подводит итоги первого в 2017 году и 17-го по счету тура чемпионата Германии по футболу.Жозе Моуринью о Клоппе: Некоторые коллеги думают, что они важнее, чем на самом деле. Игроки имеют право уезжать в КитайГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее раскритиковал игроков, которые соглашаются на переход в Китай из европейских клубов (в частности, экс-полузащитника «Челси Оскара). Слова Клоппа подверг критике главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.Китайский клуб готов платить Руни миллион фунтов в неделюКитайский клуб готов платить Руни миллион фунтов в неделюОдин из китайских клубов готов предложить нападающему «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни двухлетний контракт с зарплатой в один миллион фунтов стерлингов в неделю. Об этом сообщил The Sun со ссылкой на свой источник в Китае.Уэйн Руни: Спасибо Бобби Чарльтону за его теплые слова после матчаСегодня «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью со «Сток Сити» в 22-м туре чемпионата Англии (1:1). Нападающий Уэйн Руни, чей гол принес его команде ничью, после игры поблагодарил Бобби Чарльтона, рекорд которого он побил сегодня.Алекс Фергюсон: Руни заслужил место в истории «Манчестер Юнайтед»Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон прокомментировал достижение нападающего команды Уэйна Руни.Дубль Кавани принес «ПСЖ» победу над «Нантом»Матч 21-го тура чемпионата Франции между «Нантом» и «ПСЖ» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «ПСЖ».Жозе Моуринью: У «Манчестер Юнайтед» с его атакующей игрой слишком много ничьихГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевую ничью со «Сток Сити» в 22-м туре чемпионата Англии.Уэйн Руни: Стать лучшим бомбардиром в истории «МЮ» означает чертовски многоНападающий «Манчестер Юнайтед» прокомментировал достижение, которое он установил сегодня в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Сток Сити» (1:1).Дубль Рамоса принес «Реалу» победу над «Малагой»«Реал» дома взял верх над «Малагой» в 19-м туре чемпионата Испании.Руни стал лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед»Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни спас свою команду от поражения в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Сток Сити» - 1:1. Этот мяч стал историческим для нападающего.Роберт Левандовски: Я пробил наудачу, но три очка - есть три очкаНападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал свой победный гол в ворота «Фрайбурга» в матче 17-го тура чемпионата Германии.Вышел очередной выпуск лучших голов недели в FIFA 17На официальном Youtube-канале EA Sports FIFA появилась свежая подборка лучших голов недели в футбольном симуляторе FIFA 17.В Нидерландах пройдет турнир по FIFA 17 между футбольными клубамиОфициальный сайт нидерландской футбольной лиги Эредивизи анонсировал чемпионат по FIFA 17 между футбольными клубами высшей лиги.Киберфутболист ФК «Валенсия»: Пусть «Спартак» наконец станет чемпиономКиберфутболист испанского футбольного клуба «Валенсия» Давид «DavidSP» Сориано в интервью cyber.sports.ru рассказал о тренировках, о уровне игроков по FIFA у футбольных клубов, поделился мнением о Алане Дзагоеве и фифере «Спартака» Сергее «Kefir» Никифорове.Кейн, Наингголан и Верратти – лучшие в 18-й команде недели FIFA 17Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.Фанаты «Реала»: Да здравствует мать, которая родила тебя, Серхио Рамос (фото)Во время матча 1/4 финала Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Сельтой» болельщики «сливочных» поддержали защитника хозяев Серхио Рамоса.Месси назвал Руни лучшим игроком ВеликобританииЛидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью изданию COACH.
Главные новости
Хоккей
НХЛ. «Колорадо» принимает «Ванкувер» и другие матчи. Онлайн
Хоккей
Гол Сошникова и передача Зайцева помогли «Торонто» обыграть «Детройт»

Футбол
Игнашевич исполнил «Балладу о борьбе» Высоцкого (видео)
Футбол
Форвард «Бенфики» Гедеш перешел в «ПСЖ» за 30 миллионов евро
Футбол
«Марсель» объявил о переходе защитника «Ювентуса» Эвра
Футбол
Стали известный все пары 1/4 финала Кубка африканских наций
Футбол
Гол Фалькао принес победу «Монако» над «Нанси» в полуфинале Кубка лиги
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Реалом» и вышла в полуфинал Кубка Испании
Футбол
«Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль» в 1/2 финала Кубка английской лиги
Футбол
«Ювентус» обыграл «Милан» в 1/4 финала Кубка Италии
все новости
Роберт Левандовски
Роберт Левандовскивсе новости
Серхио Рамос
Серхио Рамосвсе новости
Эдинсон Кавани
Эдинсон Каванивсе новости
Уэйн Руни
Уэйн Рунивсе новости
Тони Кроос
Тони Кроосвсе новости
FIFA 17
FIFA 17