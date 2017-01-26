Левандовски и Рамос – лучшие в 19-й команде недели FIFA 17

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

Лучшими в 19-й команде недели стали: Роберт Левандовски («Бавария»), Серхио Рамос, Тони Кроос (оба – «Реал») и Эдисон Кавани («Пари Сен-Жермен»).

Стоит отметить, что Уэйн Руни получил от EA карточку героя за рекорд по голам в составе «Манчестер Юнайтед».

Ни один из игроков чемпионата России в нынешнюю команду не попал.